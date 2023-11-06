В Україні виробляють аналог іранських дронів

Україна виробляє аналог іранських дронів, відомих як "шахеди", а також має в серійному виробництві безпілотник-камікадзе, який здатний летіти на відстань до 1000 кілометрів.

Про це розповів в інтерв'ю "Економічній правді" генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

За його словами, ці безпілотники виробляються і використовуються Силами оборони, і навіть були задіяні у військових операціях.

Сметанін зазначив, що Україна виготовляє кілька типів безпілотників, включаючи аналог "шахеда". В той же час Україна розробляє і більш потужні моделі з вражаючими характеристиками, які перевищують можливості "шахедів".

Одним з таких є безпілотник з рекордною дальністю бойового вильоту, яка складає приблизно 1000 кілометрів. Він уже також пройшов успішні випробування.

Також він додав, що компанія спільно з іноземними партнерами виробляє FPV-дрони і надає допомогу приватним фірмам у масштабуванні їхніх розробок, включаючи угоди на ліцензійне виробництво моделей від великих компаній.

Виробництво дронів в Україні

Зауважимо, 10 жовтня Кабмін спростив імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА. Це дозволить наростити випуск безпілотників.

Також уряд запустив у липні експериментальний проєкт, який передбачає спрощення в сфері державного експортного контролю над ввезенням товарів, необхідних для масштабного випуску дронів.

Міністерством оборони України з початку повномаштабної війни прийнято на озброєння 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва. Відомство також уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що український ВПК вже незабаром стане одним з основних світових гравців, оскільки саме його військова техніка пройшла унікальне бойове випробування.