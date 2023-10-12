Україна викуповує 60% всього світового виробництва дронів Mavic – прем'єр-міністр

Для протистояння російській агресії Україна активно використовує безпілотні літальні апарати (БПЛА), в тому числі китайського виробництва. Для прикладу, Україна купує 60% від загальних об'ємів дронів китайської компанії Mavic, не враховуючи інших закупівель БПЛА.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

"Цього року ми додатково 40 мільярдів гривень направили на закупівлю дронів. Це дрони українського і іноземного виробництва. Україна викуповує 60% всього світового виробництва Mavic", - зазначив голова уряду.

За його словами, крім імпорту Україна самостійно виробляє лінійку потужних БПЛА, які сьогодні роблять "певні технологічні прориви".

Прем'єр-міністр підкреслив, що уряд намагається полегшити і прискорити створення українського ринку дронів, і аналогічно займається стимулюванням проривів в інших сферах ВПК і промисловості, інвестує в технології подвійного призначення.

"Будемо продовжувати це робити, тобто інвестувати сьогодні в "мілітарі" – це перспективна справа. Крім того, що вона формує економіку воєнного часу, вона також вплине на економіку майбутнього", - підсумував Денис Шмигаль.

Зауважимо, 10 жовтня Кабмін спростив імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА. Це дозволить наростити випуск безпілотників.

Також Уряд запустив у липні експериментальний проєкт, який передбачає спрощення в сфері державного експортного контролю над ввезенням товарів, необхідних для масштабного випуску дронів.

У березні Кабмін схвалив експериментальний проєкт щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва та затвердив порядок цього проєкту.

В лютому ж Кабмін спростив імпорт до України низки товарів військового призначення та подвійного використання, прибравши проблему експертного контролю безпілотників та комплектуючих до них.