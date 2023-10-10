Кабмін спростив імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА

Кабінет міністрів 10 жовтня розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю.

Про це повідомляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідні зміни Кабмін вніс до порядку реалізації експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем.

"Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів. Сьогодні окремою постановою спрощуємо імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА. Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників. Цього року виробництво вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше", - зазначив голова уряду.

Нагадаємо, що згаданий експериментальний проєкт уряд запустив у липні. Він, зокрема, передбачав спрощення в сфері державного експортного контролю над ввезенням товарів, необхідних для масштабного випуску дронів.

"Сьогоднішнє рішення додатково спрощує процедури, які має пройти виробник, щоб отримати всі дозволи. Фактично, відтепер щоб отримати разовий дозвіл на імпорт товарів військового призначення та подвійного використання, виробник має подати до Держекспортконтролю лише заяву та відповідний сертифікат в електронному форматі", - пояснили у Міністерстві економіки.

Решту документів виробник надаватиме згодом – разом зі звітом про використання дозволу. В свою чергу, щоб пройти експертизу Держекспортконтролю, буде потрібно надіслати лише заяву. Спрощення діятиме для виробників, включених до реєстру виконавців державних контрактів відповідно до постанови про реалізацію експериментального проекту.

Нагадаємо також, що в березні Кабмін схвалив експериментальний проєкт щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва та затвердив порядок цього проєкту.

В лютому ж Кабмін спростив імпорт до України низки товарів військового призначення та подвійного використання, прибравши проблему експертного контролю безпілотників та комплектуючих до них.