Кабмин упростил импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА

Кабинет министров 10 октября расширил список товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля.

Об этом сообщают премьер-министр Денис Шмигаль и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующие изменения Кабмин внес в порядок реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем.

"Мы сняли бюрократические преграды для закупок украинских дронов. Сегодня отдельным постановлением упрощаем импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников. В этом году производство уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше", - отметил глава правительства.

Напомним, что упомянутый экспериментальный проект правительство запустило в июле. Он, в частности, предусматривает упрощение в сфере государственного экспортного контроля за ввозом товаров, необходимых для масштабного выпуска дронов.

"Сегодняшнее решение дополнительно упрощает процедуры, которые должен пройти производитель, чтобы получить все разрешения. Фактически, отныне, чтобы получить разовое разрешение на импорт товаров военного назначения и двойного использования, производитель должен подать в Госэкспортконтроль только заявление и соответствующий сертификат в электронном формате", - пояснили в Министерстве экономики

Остальные документы производитель будет предоставлять впоследствии – вместе с отчетом об использовании разрешения. В свою очередь, чтобы пройти экспертизу Госэкспортконтроля, потребуется отправить только заявление. Упрощение будет действовать для производителей, включенных в реестр исполнителей государственных контрактов в соответствии с постановлением о реализации экспериментального проекта.

Напомним также, что в марте Кабмин одобрил экспериментальный проект по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем отечественного производства и утвердил порядок этого проекта.

В феврале же Кабмин упростил импорт в Украину ряда товаров военного назначения и двойного использования, убрав проблему экспертного контроля беспилотников и комплектующих к ним.