Міноборони вперше закупить 20 тис дронів через Prozorro

Міністерство оборони України анонсувало масштабну закупівлю через "Агенцію оборонних закупівель" 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) за допомогою системи Prozorro. Загальний бюджет складе майже 3 мільярди гривень, а дрони повинні бути поставлені до 31 травня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

У рамках цього тендеру планується придбати 15 000 одиниць БпАК типу DJI Mavic 3E на суму 2 000 550 000 гривень та 5000 одиниць DJI Mavic 3 Thermal за 989 081 667 гривень.

Згідно з повідомленням, закупівля товарів буде здійснена через рамкову угоду, яка забезпечить конкурентне придбання потрібних товарів без публічного викриття конфіденційної інформації.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, наголосив на важливості дронів у сучасних військових конфліктах, а використання цих технологій значно підвищить ефективність Збройних сил України у боротьбі з ворогом та сприятиме швидшому звільненню окупованих територій.

ЗСУ отримали 46 нових зразків озброєнь вітчизняного виробництва

У перші два місяці 2024 року Збройні Сили України отримали 46 нових зразків озброєння та військової техніки, виготовлених в Україні. Ця кількість перевищує показники січня-лютого минулого року, що свідчить про активізацію виробничих потужностей в галузі.

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла Forbes, що протягом 2024 року українські виробники виготовили близько 200 000 FPV- дронів.

Також вона додала, що українська промисловість готова виготовити понад мільйон дронів, як це було заявлено президентом, і навіть перевищити цю кількість, оскільки цьогоріч виробничі потужності зможуть виробити до 2 мільйонів дронів різноманітних моделей, включаючи FPV.

Гвоздяр також зазначила, що на даний момент триває розробка FPV-дронів типу "крило" та легких розвідувальних дронів, які можуть стати відповідниками моделі Mavic.

Додамо, що минулого року система Prozorro пройшла трансформації через воєнний час та впровадила Prozorro Market. Внаслідок цього, протягом 2023 року обсяги закупівель через систему Prozorro зросли утричі, до 480 млрд грн.

Нещодавно систему Prozorro оснастили новою функцією, яка дозволяє замовникам обґрунтувати доцільність своєї закупівлі.