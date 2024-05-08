Кабмин поддержал создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск

Правительство одобрило проект Указа Президента Украины о введении в действие решения СНБО о создании в структуре Вооруженных Сил отдельного рода войск – Сил беспилотных систем.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что документ был наработан Минобороны совместно с Генеральным штабом с целью наращивания оборонных возможностей для отражения растущей российской агрессии.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что создание Сил беспилотных систем – это стратегический шаг для Украины в условиях растущей угрозы со стороны России.

"Силы беспилотных систем – это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом – с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море", - говорится в сообщении.

Для реализации положений проекта Указа Президента Украины Минобороны будет подготовлен и внесен на заседание Правительства соответствующий проект Закона Украины о создании Сил беспилотных систем.

В Минобороны отмечают, что создание Сил беспилотных систем является важным шагом на пути повышения обороноспособности Украины и обеспечения безопасности государства в сегодняшних геополитических условиях.

Напомним, Указ №51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны" был подписан президентом 6 февраля 2024 года.

На новость о создании Сил беспилотных систем отреагировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметив, что это сверхважное и историческое решение.

"Потенциал дронов чрезвычайно велик. Решение о создании беспилотных войск станет мощным толчком к технологическому и инновационному развитию Вооруженных сил Украины", - заявил глава Минцифры.

Он отметил, что за время войны дроны коренным образом изменили ситуацию на поле боя. Они эффективно останавливают атаки россиян и поддерживают контрнаступление сил обороны Украины. Абсолютное большинство техники поражают именно беспилотниками.

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