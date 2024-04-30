Правительство выделило на закупку дронов дополнительные 15,5 млрд грн

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 15,5 миллиарда гривен для закупки дронов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд. грн. для закупки дронов. Это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд. грн., которые мы уже выделили на беспилотники в этом году", - заявил он в своей речи.

Шмыгаль добавил, что средства пойдут Администрации Госспецсвязи, занимающейся соответствующими закупками.

"За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны", - отметил глава Кабмина.

Премьер-министр также отметил, что уже год работает кластер оборонных технологий Brave1. Зарегистрировано более 1,6 тыс. разработок по 12 направлениям.

"Среди них беспилотники, РЭБ, роботизированные комплексы, применение искусственного интеллекта. Государство помогает самым перспективным разработчикам воплотить в жизнь свои проекты. Мы предоставили 186 грантов более чем на 120 млн грн для исследовательско-конструкторских работ и для масштабирования производства", — сказал глава правительства.

Напомним, на заседании 18 марта правительство также выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 5 млрд грн на закупку дронов для ВСУ.

Закупка дронов через Prozorro

Напомним, в начале февраля Кабмин утвердил три постановления, способствующих усилению украинского ОПК. В частности – о проведении оборонных закупок через систему Prozorro.

Согласно нововведениям, оборонные закупки будут теперь проходить по конкурентной процедуре через закрытый модуль системы Prozorro.

В Минэкономики сообщили, что это рамочное соглашение, по которому закупки будет осуществлять Государственный оператор тыла (ГП Минобороны "Агентство в сфере обороны") и Государственная служба специальной связи и защиты информации. Нововведение призвано обеспечить баланс между эффективностью и прозрачностью вооруженных закупок для нужд обороны и защитой информации, критически важной для безопасности страны.

Миллион украинских дронов

Президент Владимир Зеленский поставил перед Украиной цель в 2024 году выработать один миллион беспилотных летательных аппаратов с видом от первого лица (FPV), которые дешевы в изготовлении и имеют огромное количество вооружений обеих сторон на фронте.

При этом он отмечал, что также нужно создать новую инфраструктуру для управления дронами и побороть логистические "черные дыры", в которых способны исчезать целые партии техники, отправляющиеся на фронт.

Глава Минцифры Михаил Федоров считает, что план по производству 1 млн FPV-дронов в течение года достаточно реалистичен. Для этого ежедневно нужно производить по 2739 дронов, и Украина способна сделать даже больше таких аппаратов.

Также в 2024 году Украина изготовит тысячи беспилотников большой дальности, способных наносить глубокие удары по России, и уже имеет до 10 компаний, производящих дроны, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.