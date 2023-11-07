FPV-дроны для каждого: как своими руками собрать убийцу российского танка

Сборка дронов-камикадзе – не настолько сложное занятие, как может показаться на первый взгляд. Этому вполне можно научиться, даже не имея опыта работы с электроникой. Издание Delo.ua пообщалось с производителями дронов-камикадзе и сообществом сборщиков беспилотников - при достаточном желании и настойчивости каждый может бесплатно научиться собирать "смерть врагам", и потом передать дрон военным.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) постепенно становятся грозным и действенным средством поражения российской техники, хранилищ боекомплекта (БК) и групп военных страны-агрессора - всего за неделю с 23 по 30 октября ими поражено 42 танка, 54 бронемашины, 65 орудий и 6 БК.

Война в Украине делает все более популярным класс маленьких дронов-камикадзе FPV, которыми оператор управляет с помощью специальных очков. До полномасштабного вторжения РФ такие БПЛА использовали для киберспортивных соревнований и скоростной съемки, а сейчас их оснащают боеприпасами весом до 2 кг. Дрон может быть одноразовым, рассчитанным на подрыв при столкновении с вражеской техникой или использоваться многократно для сброса боеприпасов на выбранную цель.

Помимо боевых задач, FPV дроны могут выполнять разведывательные миссии, корректировать огонь артиллерии, залетать во вражеские окопы или преследовать движущиеся цели. В некоторых случаях дронами доставляют воду и медикаменты раненым бойцам перед эвакуацией в безопасное место.

Боевой беспилотник. Здесь и далее фото предоставлены проектом Victory Drones, автор фото - Даниил Дубчак, Donbas Frontliner.

Несмотря на относительно небольшие грузоподъемность, дальность (до 10 км) и время полета (ориентировочно 10 мин), такие БПЛА имеют главное преимущество – невысокую цену ($350-600) и простую конструкцию. Это позволяет за небольшие деньги уничтожать технику россиян, которая стоит дороже в десятки или сотни раз. Кроме того, FPV имеет невысокий порог входа - под руководством опытных инженеров их может научиться собирать человек, никогда в жизни не державший в руках паяльник.

Кто научит собрать "народный" БПЛА?

В Украине действует много "гаражных" мастерских, где собирают небольшие партии беспилотников. Обычно они не афишируют свою деятельность, и о них знают военные, для которых они собираются, и узкий круг причастных.

Есть и публичные инициативы по составлению БПЛА – например, в конце октября проект технологической подготовки военнослужащих Victory Drones открыл двухнедельный инженерный онлайн-курс "Народный FPV" . Сам курс бесплатный, слушатель покупает комплектующие (около 15 тыс. грн), из которых собственноручно собирает дрон. От сообщества сборщиков дронов ученик получает:

Zoom-лекции вживую со специалистами;

Список электронных компонентов, инструментов и материалов, которые нужно будет самостоятельно приобрести для сборки FPV;

Доступ к учебным материалам и видео по сборке дронов с возможностью присоединиться к сообществу инженеров, где можно будет совещаться, задавать вопросы, делиться успехами;

Координатор "Народного FPV" Юлия рассказала, что идея проекта – популяризация поддержки армии среди широких слоев населения , которые хотят помогать ВСУ. Темпы такого производства уступают "фабричным" - сборка своего первого FPV займет целый день, тогда как производитель дронов Vyriy ("Вырий"), выступающий партнером по организации курса, собирает БПЛА конвейерным методом за 36 минут.

По ее словам, в Украине очень много людей, которые не могут просто ждать и заниматься своими делами во времена, когда воины ВСУ отражают российское нашествие в далеких от комфорта условиях. Мотивов собственноручно собрать "смерть врагам" у граждан множество - от мести за погибшего друга или родственника до желания овладеть новой специальностью, которая еще долго будет актуальна.

"Это война экзистенциальная, когда мы боремся за свое выживание, как люди, так и государство. Поэтому учиться и помогать ВСУ должна каждая семья - собирать дроны, донатить на ВСУ, учиться военному делу. Мы не знаем, что будет завтра и в следующем году, сколько продлится активная фаза войны. Мы все должны быть готовы, что рядом находится агрессивно-токсичное государство, которое не остановится", - объясняет координатор проекта.

Тема популяризации FPV среди широких масс дает возможность приобщить к работе людей, которые раньше просто донатили деньги на ВСУ, отмечает руководитель киевской компании-производителя дронов Vyriy ("Вырий") Алексей Бабенко. Гражданин включается в производственную культуру и становится частью цепочки событий и контактов, результатом которых является уничтоженная российская бронетехника.

"Задача - раздуть в обществе огонь, чтобы как можно больше включались в поддержку ВСУ, входили в комьюнити БПЛА как единый организм. Это позволяет людям приложиться именно своей работой в своем городке или деревне к общей победе". Алексей Бабенко руководитель Vyriy

Порог входа в сборку дронов невысокий. Желательно, чтобы слушатель курса умел паять хотя бы на базовом уровне, но и этому обучают во время онлайн-курса. Обучение идет от простых тем до достаточно сложных - безопасности обращения с дронами, аэродинамики, использования антенн-ретранслиторов, управления БПЛА и т.д. Главная идея волонтерского курса – дать человеку возможность научиться собирать качественные и безопасные для операторов изделия .

FPV-дрон. Автор фото – Даниил Дубчак, Donbas Frontliner.

Собранное во время курса "Народный FPV" изделие становится полноценным БПЛА только после тестирования , подчеркивает Юлия. Работоспособность собранного дрона в полете с нагрузкой проверяют инженеры Victory Drones, после чего передают протестированный гаджет ВСУ.

"Если вы просто спаяли дрон по инструкции в интернете, его ни в коем случае нельзя отправлять на фронт: не протестированный с весом дрон опасен для наших военных. В ВСУ тоже "летают" пилоты разного уровня, которые могут просто не разобраться с кустарным проблемным изделием. Не нужно тратить время наших пилотов и слать им непроверенный дрон, если вы не уверены в его способности летать", - предупреждает координатор проекта.

Качественный украинский дрон лучше иностранного. Базово FPV-дроны являются гаджетом для досуга и не предназначены для доставки боеприпаса "в борт" российской техники. Из-за этого заводской БПЛА из Китая хуже подходит для выполнения боевых задач, чем дрон, собранный в Украине под военные нужды. Фабричный FPV не может качественно противодействовать российским РЭБ, стоит дороже и иногда имеет проблемы с качеством - некоторые партии китайских дронов поставляются с дефектами производства (2-15% брака) или неполным функционалом.

Поэтому покупка готовых китайских дронов - дорогой и трудоемкий вариант для украинского military tech, отмечает Юлия. Иногда их работоспособность и характеристики являются настоящей "лотереей", а военным все равно нужно пересобирать "птичек" и оснащать их более мощными двигателями и передатчиками видео. Поэтому именно украинская инженерная школа должна сама разрабатывать и совершенствовать эффективные дроны , максимально отвечающие требованиям ВСУ.

Нужна государственная унификация базы знаний о дронах. Координатор проекта отмечает, что хорошей помощью для сообщества дроноводов от Минцифры стало бы создание платформы с базой знаний по FPV-дронам, в которую добавлялась бы систематизированная и верифицированная информация по сборке, разработке и эксплуатации БПЛА, размещение учебных пособий и видео. Кроме того, профильным ведомствам следует заниматься администрированием и отсеиванием вредной или недостоверной технической информации, которая может привести к браку при сборке дронов.

Что внутри "народного" FPV?

Дроны меряют в дюймах, рассказывает Алексей Бабенко. Наиболее массовые – дроны на 7 или 8 дюймов, но производятся и менее популярные "десятки" с тепловизором. Относительно объемов - в октябре произведено 4163 дрона, в ноябре их количество будет несколько меньше из-за определенной нехватки комплектующих и заказов.

Относительно масштабирования производства – оно сдерживается лишь количеством заказов и их сроком, вполне реально нарастить ежемесячный выпуск до 20 тыс. единиц за 2-3 месяца . Общая логика "Вырия" - собирать столько, сколько потребуется для победы над агрессором.

Дроны-камикадзе "Вырий" используют нестандартные частоты для защиты от "глушилок" РЭБ, в отличие от готовых китайских гаджетов, управляемых только на лицензированных частотах. Кроме того, украинские дроны дооснащают платами инициации подрыва или сброса боеприпаса, которые не производятся иностранными компаниями.

FPV-дрон. Автор фото – Даниил Дубчак, Donbas Frontliner.

В целом, FPV- дрон коптерного типа состоит из следующих основных блоков: рамы, четырех электромоторов, регулятора оборотов двигателей, полетного контроллера, приемника для управления, передатчика видеосигнала и собственно камеры для съемки видео. Кое-что прилагается для решения боевых задач – плата инициации подрыва, система сброса боеприпаса, тепловизор и прочее, добавляет Алексей Бабенко.

Степень локализации – более половины

По его словам, степень локализации дронов приближается к 50% , поэтому половина выручки за исполненные заказы остается у украинского производителя. Рама, полетные контроллеры, регуляторы оборотов, системы связи (кроме видеосвязи) – все это уже производится в Украине.

"Через неделю-полторы придет первая серийная партия наших комплектующих, и локализация превысит половину - останутся только китайские моторы, камеры и видеопередатчики. Имеем цель сделать и видеопередатчики украинскими, это вопрос нескольких месяцев до старта серийного производства", - подчеркивает руководитель Vyriy .

Такие вещи, как оптику видеокамер, будет сложно локализовать, хотя и это возможно. Даже "китайские" камеры не производятся полностью в Китае: например, матрицы для них произведены международной корпорацией Sony.

Дрон-камикадзе может нести боеприпас весом до 2 кг, но наиболее эффективный баланс между временем полета и мощностью достигается с 1,2 кг взрывчатки на борту. FPV с такой нагрузкой гарантированно поражает российскую БМП, а попадание нескольких дронов может "добить" даже танк с активной броней.

В целом, проблем с доставкой комплектующих из Китая нет , хотя некоторые фирмы этой страны отказываются экспортировать полетные контролеры, уточняет Алексей Бабенко. Основное – платить деньги, и все будет , добавляет он, хотя поставки и занимают определенное время.

Частотная гонка продолжается

FPV-дрон, собранный несколько месяцев назад, уже вряд ли преодолеет враждебный РЭБ и поразит технику рашистов, потому что обе стороны постоянно подстраиваются к новым условиям боя и учатся "глушить" радиочастоты, на которых оператор управляет гаджетом.

"Основная идея – бежать быстрее врага, что мы и делаем. Россияне в середине лета начали глушить сигнал на стандартной частоте 900 MHz, и мы сразу перешли на новые частоты, где у россиян нет готовых "глушилок", и которые нельзя просто купить. За три месяца они придут к какому-либо решению, а через полгода оно станет массовым. Тогда мы снова перейдем на другие частоты, и пусть они снова догоняют", - отмечает Алексей Бабенко.

Дроны-камикадзе встали на конвейер

Компании хватает рабочей силы , поскольку работники обеспечены рыночной зарплатой и мотивированы работать на победу Украины. Производство Vyriy построено по конвейерному принципу, когда один человек собирает какую-то одну часть дрона, но быстро и с высокой степенью эффективности.

Продукцию "Вырию" заказывает инициатива "Армия дронов", с которой компания активно сотрудничает. По одному из контрактов уже ведется работа с Минцифровизации, и в следующем году ее будет гораздо больше, добавляет Алексей Бабенко. Производитель работает с волонтерскими фондами, иногда военные покупают БПЛА за собственные средства, а часть дронов бесплатно отправляется в учебные центры и школы пилотов БПЛА.

По словам эксперта по дронам, летным школам мало кто помогает донатами, в отличие от производителей БПЛА. Поэтому "Вырию" гораздо проще предоставить школе несколько десятков дронов, чтобы качественно научить операторов и исключить потери дронов на передовой из-за нехватки опыта.

Дрон без ретранслятора далеко не улетит

FPV-дрон – относительно несложный продукт, но действительно эффективно он работает только в сочетании с сопутствующими элементами – антеннами, ретрансляторами с удобным интерфейсом, наземными станциями, протоколами связи с другими дронами, а также адаптацией всех этих средств под конкретные боевые задачи. Именно в такое оборудование производитель и вкладывает свой R&D потенциал, объясняет Алексей Бабенко. Отдельный дрон-камикадзе может пролететь 1-2 км без сопровождения с наземной станции, и, вероятно, уничтожить простую вражескую цель на "нуле". С нормальной "наземкой" FPV способен залетать до 20 км за линию фронта , и поражать более интересные и "жирные" цели, которые к тому же не ждут такого "сюрприза" с неба.

"Вырий" планирует зайти и в РЭБ

К сожалению, развитие средств поражения из БПЛА в Украине опережает РЭБ и радиоэлектронную разведку – этой отраслью военной инженерии занимается меньше людей и компаний, и она нуждается в более узоквалифицированных специалистах. Но, из-за необходимости защищать технику от вражеских ударных дронов, "Вырий" планирует разработки простейших систем РЭБ, способных "приземлять" слабо защищенные FPV-дроны.

"Если честно, я надеялся, что кто-то сделает РЭБ за нас, и нам не нужно будет туда лезть. Проходит время, массовых средств РЭБ в ВСУ пока нет – их еще не закупили или не выработали. Если речь о средствах РЭБ против небольших FPV, это несложный прибор, поэтому, возможно, и будем им заниматься. Не хотелось бы распыляться на все, но, вероятно, этим мы тоже займемся через некоторое время", – уточняет руководитель Vyriy.

ВСУ лидирует по количеству подбитой техники

Алексей Бабенко подчеркивает, что FPV имеют наибольшую удельную эффективность среди всех видов вооружения, задействованных в украинской войне - дрон за сотни долларов, работа которого не требует поставки тонн топлива и боеприпасов, уничтожает вражескую технику за сотни тысяч или миллионы долларов. Именно они сейчас изменяют ход военных действий во многих точках боестолкновения.

При этом дешевыми дронами активно пользуются и враги: у них существенно большие бюджеты на закупки БПЛА, и даже в условиях тотального хищения средств в российской армии это достаточно грозная сила.

"Я слышал перехват переговоров, где командир вражеской группы БПЛА отчитывался "наверх", что у них на 70 использованных дронов только одно поражение. Ему ответили, что это нормально, 70 FPV были "пробными" и дальше попаданий будет больше". Алексей Бабенко руководитель Vyriy

По словам руководителя "Вырия", в украинских подразделениях бойцы даже без нормального обучения работают более ответственно, потому что понимают, чего стоило собрать деньги на дроны - люди в тылу старались, паяли их. Военные берегут "птичек" и добросовестно разведывают цели, поэтому имеют гораздо больший процент поражений: у самых эффективных групп более 70% пусков заканчиваются поражением цели, это очень хорошо для боевых условий. За счет этого в ВСУ количество поражений в несколько раз больше показателя у россиян, несмотря на меньшее количество доступных украинцам дронов.

Что поможет производителям и сборщикам FPV?

Алексей Бабенко называет основные проблемы, мешающие работать производителям беспилотников и растягивающие сроки поставок готовой продукции ВСУ:

Санкции Украины в отношении китайских компаний, сотрудничающих с РФ. К сожалению, китайские компании единственные в мире производят часть ключевых компонентов дронов, например электромоторы. Они поставляют их и в Россию, поэтому украинские производители БПЛА не имеют права закупать электронику напрямую у подсанкционных компаний. Из-за этого доставка таких компонентов стоит дороже и осуществляется дольше, тем самым тормозя сборку дронов для украинской армии.

НДС на произведенные в Украине комплектующие. В Украине в июне убрали пошлину на импорт комплектующих БПЛА, но она сохраняется для деталей, необходимых для сбора комплектующих в Украину. Следовательно, в стоимость произведенного в Украине дрона будет включен НДС из комплектующих, тогда как полностью готовый дрон можно приобрести без НДС. Это никак не стимулирует локализацию производства дронов в Украине, констатирует специалист.

БПЛА. Автор фото – Даниил Дубчак, Donbas Frontliner.

Проблему можно решить, убрав НДС для магазинов-продавцов FPV и комплектующих для них , отмечает руководитель "Вырия". Это решение будет масштабировать в разы производство у самых маленьких участников рынка, которые в гаражах собирают десятки дронов в месяц - их работа многократно упростится и позволит снизить отпускную цену "птичек". Действительно, государство недополучит в бюджет определенные средства, но эти деньги в любом случае пойдут на победу над РФ.

Ограничения на закупки дронов государством. Украинское государство чрезмерно контролирует закупки беспилотников отечественного производства, установлены ограничения по расходам бюджетных средств, характеристикам БПЛА. При этом закупленные за границей дроны отслеживаются менее тщательно.

"Если государство покупает дроны за рубежом, у него нет возможности контролировать параметры БПЛА, еще и платит за них больше денег. Поэтому и вопрос, есть ли тогда смысл контролировать украинские дроны, которые часто дешевле и лучше, особенно крупные дроны. Большие фирмы уже научились работать с госзаказами, но это все равно усложнение работы украинского производителя по сравнению с импортом", – объясняет Алексей Бабенко.

Впрочем, процедуры реально упрощаются, отмечает производитель дронов. Если раньше до принятия участия в гостендере могло пройти несколько лет, сейчас это занимает несколько месяцев . Многое упрощается, приходят запросы от ведомств, что и как можно улучшить, а серьезные гражданско-государственные организации типа "Армии дронов" находят способ успешно сотрудничать с государством.