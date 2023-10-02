Дроны вывели из строя российский авиазавод в Смоленске, где производили ракеты Х-59

1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора.

В ГУР МО напоминают, что ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.

От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

В октябре 2022 года стало известно, что Минобороны страны-агрессора загрузило завод госзаказами до 2025 года, а объем его продукции за несколько лет вырастет в четыре раза.

Заметим, губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил атаку дронов, заявив, что пять БПЛА удалось сбить.

О последствиях атаки в российских ведомствах не сообщили. Также россияне не предоставили информацию о пострадавших в результате атаки.

Напомним, утром 24 сентября украинский беспилотник ударил в здание ФСБ, расположенное в центре города Курск в России, позже произошла еще одна атака, беспилотник влетел в нефтеперерабатывающий завод в городе.