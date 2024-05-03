Украина в 2024 году получит еще шесть немецких радаров TRML-4D для ПВО на €100 млн - производитель

Немецкая компания HENSOLDT, специализирующаяся на производстве датчиков, сообщила о поставках в Украину еще шести высокоэффективных радаров TRML-4D для усиления противовоздушной обороны. Поставки планируются в течение 2024 года, без указания конкретной даты.

"Наши радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне, и мы гордимся тем, что можем поставить все системы в этом году. Отзывы наших клиентов подтверждают, насколько важна быстрая доступность радаров для защиты их граждан”, - заявил генеральный директор HENSOLDT Оливер Дорре.

Производитель уточнил, что имеет контракты более чем на 50 радаров TRML-4D для широкого круга клиентов, а системы для Украины должны быть изготовлены в рамках комплексного заказа на 100 миллионов евро. Отметим, что подобные заказы традиционно оплачивает германское правительство.

В настоящее время Украина получила уже девять радиолокационных станций TRML-4D, говорится на сайте федерального правительства ФРГ. Кстати, о передаче последней в рамках крупного пакета военной помощи Германия объявляла 29 апреля. Вероятно, это была одна из четырех РЛС, которые были заказаны в июне 2023 года. Их поставки должны производиться в течение 2024 года.

В то же время, первую многофункциональную радиолокационную станцию TRML-4D Украина получила в октябре 2022 года.

Аналитики военного портала Defence Express отмечают, что Украина могла получить уже 12 радиолокационных систем TRML-4D. Ведь радар TRML-4D структурно входит в зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM, которых в настоящее время передано три единицы. Хотя на сайте федерального германского правительства вооружение считается раздельно.

Что известно о радаре TRML-4D

TRML-4D – это последняя версия радара средней дальности C-диапазона семейства TRML, разработанная компанией HENSOLDT в 2018 году.

Производитель отмечает, что РЛС TRML-4D базируется на новейшей радиолокационной технологии AESA (Active Electronically Scanned Array). Она обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км. Радар способен быстро и надежно обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей – крылатые ракеты, беспилотники и самолеты, а также вертолеты.

Видео: HENSOLDT

Система относится к современному типу цифровых РЛС с активной фазированной антенной решеткой из нитрида галлия и работает в диапазоне C-band. Она эффективно выявляет малоразмерные и малозаметные цели с эффективной площадью рассеяния от 0,01 кв. м. Это очень высокий показатель, который на порядок лучше показателей современных крылатых ракет и стелс-самолетов.