Бронетранспортеры MARDER, боеприпасы и ракеты для ПВО: Украина получила новый пакет помощи от Германии

Германия передала Украине очередной пакет материально-технической военной поддержки, в том числе дополнительные средства противовоздушной обороны, снаряды и бронетехнику. О поставках помощи отчитались на сайте федерального правительства ФРГ.

Отмечается, что в новую партию помощи вошли 10 бронетранспортеров MARDER с боеприпасами и запчастями, всего ВСУ получили уже сотню таких машин. Кроме того, в Украину из складов Бундесвера доставлены боеприпасы для танков Leopard 2.

Также Вооруженные силы Украины получили от немецких партнеров зенитный ракетный комплекс SKYNEX и боекомплект к нему, ранее ФРГ передавала Киеву еще один такой ЗРК. В новый пакет вошли также 30 тысяч боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard.

На сайте федерального правительства также говорится о передаче неназванного количества ракет для систем ПВО IRIS-TSLM. Кроме того, упоминается, что Германия готовит к передаче в будущем Украине систему ПВО Patriot.

Что касается артиллерии, то от Бундесвера и с запасов немецкой промышленности в Украину поступило еще 7 500 артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра. В то же время, о передаче беспилотников в этом пакете помощи речь не шла.

Также в Украину доставлено:

мостоукладочный танк BIBER с запчастями (ранее было передано 17);

инженерный танк DACHS (ранее доставили 7);

система защиты связи AMPS для вертолетов (ранее – 4 единицы);

6 транспортеров танков М1070 Oshkosh (ранее – 12 единиц);

11 плугов для разминирования (помогают разминировать территории уже 55 немецких единиц такой техники);

6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

Кроме того, в пакете есть лодочные моторы, светодиодные лампы, 40-мм патроны, противотанковое оружие RGW 90, 120-мм минометные боеприпасы, маскировочные сетки, аптечки и другое необходимое оборудование.

Как Германия помогает Украине

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку.

Напомним, предыдущий пакет военной помощи Германия передала Украине 10 апреля. Туда, в частности, вошли 6 тысяч снарядов калибра 155-мм, 16 разведывательных БПЛА Vector, 30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun, 30 комплектов средств противодействия БПЛА, 70 инфракрасных камер, 680 штурмовых винтовок Haenel M.

Как отметили в правительстве, Германия оказывает помощь Украине за счет поставок федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из государственных фондов.

Ранее, 28 марта Германия объявила о новой партии военной помощи, в которую, среди прочего, вошли разведывательные БПЛА, гранатометы, артиллерийские и танковые боеприпасы, аварийные электрогенераторы.

Кроме того, Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.

Также добавим, что депутаты Бундестага приняли государственный бюджет на 2024 год, в котором на военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд. евро.

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