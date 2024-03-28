Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины с дронами и боеприпасами

Германия объявила о новой партии военной помощи, в которую, среди прочего, вошли разведывательные БПЛА, гранатометы, артиллерийские и танковые боеприпасы, аварийные электрогенераторы.

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Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

С новым пакетом помощи Украина получит 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм из запасов Бундесвера и произведенных на немецких заводах, снарядов к танкам Leopard 2A6, а также 14 разведывательных БпЛА Vector и 30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heid.

Также Германия передала 5 гусеничных ремонтно-эвакуационных машин Warthog, 9 гусеничных командных машин-вездеходов Warthog, 6 машин разминирования WISENT 1, 2 мостоукладчика BEAVER, один инженерный БРЭМ Bergepanzer 2, один БРЭМ 2A1 Dachs, 9 минных тралов и 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros.

Кроме того, в пакете помощи значатся система наблюдения SATCOM, 330 инфракрасных камер, 2056 гранатометов RGW90 Matador и 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо и 2 аварийных электрогенератора.

Также правительство Германии обновило перечень помощи, которую планирует предоставить Украине в будущем. Там появились ракеты для систем ЗРК Patriot, 20 боевых бронемашин Marder и другое оборудование.

Помощь Германии Украине

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В частности, Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.

Напомним, 16 февраля Федеральное правительство Германии объявило об очередном пакете военной поддержки для Украины более чем на €1 млрд по случаю подписания канцлером Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским немецко-украинского соглашения о безопасности.

Также добавим, что депутаты Бундестага приняли государственный бюджет на 2024 год, в котором на военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд евро.

Кроме того, Германия решила выделить €300 млн финансовой помощи компании "Укрэнерго". В конце октября 2023 года глава украинского Минэнерго Герман Галущенко отмечал, что Германия является крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины, поскольку выделила более €100 млн. А в феврале 2024 года страной было выделено дополнительные €100 миллионов на гуманитарную помощь Украине.

В феврале Германия объявила об отправке очередного пакета военной помощи Украине, в который вошли артиллерийские боеприпасы, дроны, датчики и глушилки против БПЛА, а также машины разминирования. А в марте на очередном заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине в размере €500 млн.

В целом с 24 февраля 2022 года Германия поставила материалы из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму около €5,2 млрд. Также более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Расходы на это обучение составляют примерно €282 млн.

Фото: ua.depositphotos.com