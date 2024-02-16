Германия передаст Украине новый пакет помощи более чем на 1 млрд евро

Федеральное правительство Германии 16 февраля объявило об очередном пакете военной поддержки для Украины по случаю подписания канцлером Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским немецко-украинского договора безопасности.

Об этом сообщает Минобороны Германии.

Так называемый Мюнхенский пакет сосредоточен на противовоздушной обороне и артиллерии и его стоимость составляет 1,13 миллиарда евро.

Предполагается, что Украина получит 120 000 артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм, а также еще одну систему противовоздушной обороны SkyNex, которая должна быть поставлена в 2025 году.

Кроме уже перечисленного, Украине будет предоставлено:

100 ракет малой дальности IRIS-T SLS Федеральное правительство закупит ракеты с инфракрасной системой наведения уже в этом году.

18 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из промышленных запасов Германии в течение 2026 и 2027 годов, включая запасные части и боеприпасы.

18 колесных гаубиц RCH калибра 155мм, включая обучение экипажам, запасным частям и боеприпасам. Срок поставки – с 2025 по 2027 год.

Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Украина и Германия заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины. Ознакомиться с текстом Соглашения можно по ссылке.

Подписание сделки прокомментировал и Зеленский:

Беспрецедентный документ, закрепляющий германскую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов", - отметил президент.

Отмечается, что данное соглашение будет действовать в течение 10 лет с даты подписания, так же, как и соглашение с Великобританией, которое стало первым договором безопасности в рамках договоренностей, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и государствами, что к ним присоединились.