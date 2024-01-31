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Германия предоставила очередной пакет военной помощи: что получили ВСУ

Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T. Фото: Twitter / Олексии Резников
Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T. Фото: Twitter / Алексей Резников

Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине. В нем более 1 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, ракеты для ПВО IRIS-T, системы против морских мин и системы видеонаблюдения Satcom.

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Об этом говорится на сайте германского правительства.

Отмечается, что на этот раз Украине было передано:

  • 24 бронетранспортера
  • 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206
  • ракеты для ПВО IRIS-T;
  • более тысячи артснарядов 155-мм калибра;
  • мостоукладчик BIBER с запчастями;
  • 3 танка для разминирования WISENT 1 и 14 спецустройств к ним;
  • система против морских мин;
  • 194 тысячи индивидуальных пайков питания.

Помощь от Германии

Германия стала одной из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В Германии был пересмотрен финансовый план на 2024 год, согласно которому страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно сообщил, что   Германия предоставит Украине военные товары более чем на 7 млрд евро.

Недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей.

Автор:
Светлана Манько