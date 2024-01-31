Германия предоставила очередной пакет военной помощи: что получили ВСУ

Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине. В нем более 1 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, ракеты для ПВО IRIS-T, системы против морских мин и системы видеонаблюдения Satcom.

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Об этом говорится на сайте германского правительства.

Отмечается, что на этот раз Украине было передано:

24 бронетранспортера

4 гусеничных вездехода Bandvagn 206

ракеты для ПВО IRIS-T;

более тысячи артснарядов 155-мм калибра;

мостоукладчик BIBER с запчастями;

3 танка для разминирования WISENT 1 и 14 спецустройств к ним;

система против морских мин;

194 тысячи индивидуальных пайков питания.

Помощь от Германии

Германия стала одной из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В Германии был пересмотрен финансовый план на 2024 год, согласно которому страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно сообщил, что Германия предоставит Украине военные товары более чем на 7 млрд евро.

Недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей.