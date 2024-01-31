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Германия предоставила очередной пакет военной помощи: что получили ВСУ
Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине. В нем более 1 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, ракеты для ПВО IRIS-T, системы против морских мин и системы видеонаблюдения Satcom.
Об этом говорится на сайте германского правительства.
Отмечается, что на этот раз Украине было передано:
- 24 бронетранспортера
- 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206
- ракеты для ПВО IRIS-T;
- более тысячи артснарядов 155-мм калибра;
- мостоукладчик BIBER с запчастями;
- 3 танка для разминирования WISENT 1 и 14 спецустройств к ним;
- система против морских мин;
- 194 тысячи индивидуальных пайков питания.
Помощь от Германии
Германия стала одной из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В Германии был пересмотрен финансовый план на 2024 год, согласно которому страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине до 8 млрд евро.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Канцлер Германии Олаф Шольц недавно сообщил, что Германия предоставит Украине военные товары более чем на 7 млрд евро.
Недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей.