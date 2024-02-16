Німеччина передасть Україні новий пакет допомоги на понад 1 млрд євро

Федеральний уряд Німеччини 16 лютого оголосив про черговий пакет військової підтримки для України з нагоди підписання канцлером Олафом Шольцем і президентом України Володимиром Зеленським німецько-української безпекової угоди.

Про це повідомляє Міноборони Німеччини.

Так званий "Мюнхенський пакет" зосереджений на протиповітряній обороні та артилерії і його вартість становить 1,13 мільярда євро.

Передбачається, що Україна отримає 120 000 артилерійських боєприпасів калібру 122-мм, а також ще одну систему протиповітряної оборони SkyNex, яка має бути поставлена у 2025 році.

Окрім вже перерахованого, Україні буде надано:

100 ракет малої дальності IRIS-T SLS. Федеральний уряд закупить ракети з інфрачервоною системою наведення вже цього року.

18 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із промислових запасів Німеччини протягом 2026 і 2027 роках, включаючи запасні частини та боєприпаси.

18 колісних гаубиць RCH калібру 155мм, включаючи навчання екіпажів, запасні частини та боєприпаси. Термін поставки – з 2025 до 2027 року.

Україна і Німеччина підписали угоду про гарантії безпеки

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна Україна та Німеччина уклали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України. Ознайомитись з текстом Угоди можна за посиланням.

Підписання безпекової угоди прокоментував і Зеленський:

Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів", - зазначив президент.

Зазначається, що дана угода буде діяти протягом 10 років з дати підписання, так само, як і угода з Великою Британією, яка стала першим безпековим договором у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.