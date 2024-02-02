Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою Україні у розмірі майже €7,6 млрд

Парламентарі Бундестагу ухвалили державний бюджет на 2024 рік, у якому на військову допомогу Україні передбачено близько €7,6 млрд.

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Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що "за" проголосували 388 парламентаріїв правлячої коаліції, "проти" - 279.

"Цього року уряд ФРН може витратити €476,81 млрд. Чисті запозичення мають становити €39,03 млрд. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько €7,6 млрд", - йдеться у повідомленні.

На сайті німецького парламенту йдеться, що обговорення бюджету на 2024 рік тривали більше 68 годин.

"Це було три дні і три ночі", - заявив голова бюджетного комітету Хельге Браун.

Додамо, що новий проєкт бюджету розглядався в запеклих дебатах весь цей пленарний тиждень, протягом 4 днів, по кожному міністерству та відомству окремо.

Проблеми з прийняттям держбюджету у Німеччині

Держбюджет Німеччини мав бути ухвалений раніше, однак бюджетний комітет призупинив остаточні обговорення проєкту бюджету на 2024 рік, прийняття якого було необхідне в тому числі і для допомоги Україні. Один із двох розділів бюджету, який не вдалося завершити, містив такі проєкти, як подвоєння військової допомоги Україні до €8 млрд у 2024 році.

Повідомлялося, що правляча коаліція Німеччини намагалася перекрити велику діру в бюджеті після того, як суд заборонив уряду країни перерахувати €60 млрд коштів, невикористаних у рамках боротьби з пандемією, на екологічні ініціативи та підтримку промисловості.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Зокрема, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

Додамо, що у кінці січня стало відомо про надання Німеччиною чергового пакету військової допомоги, у який увійшли понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, ракети для системи ППО IRIS-T, системи проти морських мін та системи відеоспостереження Satcom.

Фото: ua.depositphotos.com