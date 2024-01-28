Німецька компанія поставить в Україну 100 дронів Trinity: на що здатен цей БпЛА

На озброєнні України з'явиться ще один безпілотник – німецький виробник дронів Quantum-Systems починає постачання 100 дронів Trinity у різних конфігураціях.

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Про це повідомляє видання Deaidua.

Про постачання цих безпілотників було оголошено у вересні 2023 року під час зустрічі генерального директора-засновника Quantum-Systems Флоріана Сейбеля та київського мера Віталія Кличка.

У повідомленні йдеться, що компанія, яка бере активну участь в оборонній кампанії України, фактично дарує їй ці безпілотники. Quantum-Systems також постачає в Україну сотні БпЛА Vector за дорученням уряду Німеччини.

Представник компанії зазначав у листопаді 2023 року, що вони планують провести навчання українських операторів дронів працювати з цими БпЛА у січні 2024 року. За інформацією від видання Deaidua, станом на сьогодні українські оператори вже завершили тренування. Таким чином, перші поставки дронів Trinity до Києва відбудуться вже найближчим часом.

У виданні зазначається, що місце і спосіб використання БпЛА Trinity буде вирішувати Київська міська адміністрація, однак, зрештою, ці безпілотники придатні також і для оцінки бойових пошкоджень.

Це означає, що вони можуть використовуватися для точного картографування пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів після російських атак.

Проте, як пишуть у Deaidua, є всі шанси, що Trinity побачать і на полі бою. Як було сказано, німецька компанія поставить в Україну декілька різних моделей.

Зокрема, йдеться про БпЛА Trinity Tactical. Він може бути використаний, наприклад, для забезпечення спецпідрозділів, що діють на території противника або в ізольованих районах, зображеннями в режимі реального часу.

"Незалежно від того, де і як потім будуть використовуватися безпілотники українцями, ми можемо бути впевнені, що вони будуть добре служити як на полі бою, так і в містах, і активно допомагатимуть у боротьбі з російськими загарбниками чи у громадянському відновленні", - резюмували у Deaidua.

Про Trinity Pro

Trinity Pro – це картографічний дрон eVTOL з нерухомим крилом. Його характеристики:

максимальний час польоту - 90 хвилин;

дальність управління і контролю – 5-7,5 км;

максимальна злітна вага – 5,75 кг;

розмах крила – 2,394 м;

максимальна площа покриття – 700 га.

Завдяки модульній системі Trinity піднімається у повітря за кілька хвилин і виконує автоматизоване тактичне картографування та візуалізацію місцевості. Всього за один політ один безпілотник може подолати площу 700 га або лінійний коридор завдовжки 90 км.