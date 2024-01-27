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Україна і Литва обговорили спільне виробництво дронів для ЗСУ, - голова МЗС Кулеба
Головною темою для переговорів міністрів закордонних справ України і Литви під час зустрічі у Києві було визначення спільних кроків щодо нарощування виробництва дронів для потреб Збройних сил України.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Укрінформ".
Зазначимо, що міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс прибув до столиці України у четвер, 25 січня.
"Велику частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб ЗСУ. У Литви є технології, у нас є можливості масштабування виробництва. Це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат", - зауважив Кулеба.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Крім того, з литовським колегою вони обговорили вступ України до ЄС і НАТО.
Кулеба повідомив, що Литва як член обох інституцій максимально допомагатиме Україні на шляху до членства в них.
За словами глави української дипломатії, однією з тем переговорів також було питання щодо заморожених російських активів, санкцій і всього, що потребує дієвих рішень.
"У нас є спільні обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської ради 1 лютого, є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була тривалий час заблокована через позицію окремих членів ЄС. Ми працюємо над розблокуванням, і є обнадійливі кроки в цьому напрямі", - поінформував український міністр.
Раніше повідомлялось, що АТ "Українська оборонна промисловість" розпочинає стратегічне партнерство із чотирма литовськими компаніями, які спеціалізуються на інноваційних розробках та виробництві військової техніки. Партнерами є литовські компанії NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS, які спеціалізуються у створенні тепловізійних прицілів, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв'язку та інших областях.
Додамо, що крім цього, Литва схвалила надання Україні довгострокового пакету військової допомоги у розмірі €200 млн.