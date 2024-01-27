Україна і Литва обговорили спільне виробництво дронів для ЗСУ, - голова МЗС Кулеба

Головною темою для переговорів міністрів закордонних справ України і Литви під час зустрічі у Києві було визначення спільних кроків щодо нарощування виробництва дронів для потреб Збройних сил України.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Укрінформ".

Зазначимо, що міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс прибув до столиці України у четвер, 25 січня.

"Велику частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб ЗСУ. У Литви є технології, у нас є можливості масштабування виробництва. Це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат", - зауважив Кулеба.

Крім того, з литовським колегою вони обговорили вступ України до ЄС і НАТО.

Кулеба повідомив, що Литва як член обох інституцій максимально допомагатиме Україні на шляху до членства в них.

За словами глави української дипломатії, однією з тем переговорів також було питання щодо заморожених російських активів, санкцій і всього, що потребує дієвих рішень.

"У нас є спільні обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської ради 1 лютого, є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була тривалий час заблокована через позицію окремих членів ЄС. Ми працюємо над розблокуванням, і є обнадійливі кроки в цьому напрямі", - поінформував український міністр.

Раніше повідомлялось, що АТ "Українська оборонна промисловість" розпочинає стратегічне партнерство із чотирма литовськими компаніями, які спеціалізуються на інноваційних розробках та виробництві військової техніки. Партнерами є литовські компанії NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS, які спеціалізуються у створенні тепловізійних прицілів, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв'язку та інших областях.

Додамо, що крім цього, Литва схвалила надання Україні довгострокового пакету військової допомоги у розмірі €200 млн.