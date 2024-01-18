Україна створює з Латвією коаліцію дронів та РЕБ

Україна та Латвія спільно створюють коаліцію дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Латвія виступила ініціатором створення цієї коаліції, визнаючи стратегічну важливість використання дронів у воєнних діях під час російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністр оборони Латвії, Андріс Спрудс вважає, що створення коаліції дронів створить перевагу українським військам на полі бою та продемонструє довгострокову підтримку України.

В рамках підготовки до запуску цієї ініціативи, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко висловила потребу у безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, спрямованих на захист критичної інфраструктури.

Вона також закликала країни-партнери до спільної розробки програмних рішень, спрямованих на майбутній розвиток сфери безпілотних систем. Відзначивши успіх українського виробництва в цьому напрямку, вона висловила потребу в допомозі для масштабування цих зусиль.

Згідно з повідомленням, 13 країн-учасників, які можуть доєднатися до даної коаліції обговорять наступні кроки по її створенню на засіданні контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", яке заплановане на 23 січня.

Додамо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що в Україні швидкими темпами розвивається виробництво дронів, адже саме за їхньою допомогою Україна планує компенсувати нестачу боєприпасів. Про те, що Україна планує виготовити протягом 2024 року мільйон дронів заявив президент України Володимир Зеленський.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не лише підтвердив те, що така можливість є реальною, а й додав, що Україна здатна зробити навіть більше таких апаратів.