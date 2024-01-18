Украина создает с Латвией коалицию дронов и РЭБ

Украина и Латвия совместно создают коалицию дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Латвия выступила инициатором создания этой коалиции, признавая стратегическую важность использования дронов в военных действиях во время российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс считает, что создание коалиции дронов создаст преимущество украинским войскам на поле боя и продемонстрирует долгосрочную поддержку Украины.

В рамках подготовки к запуску этой инициативы заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко выразила потребность в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, направленных на защиту критической инфраструктуры.

Она также призвала страны-партнеры совместно разрабатывать программные решения, направленные на дальнейшее развитие сферы беспилотных систем. Отметив успех украинского производства в этом направлении, она потребовала помощи для масштабирования этих усилий.

Согласно сообщению, 13 стран-участников, которые могут присоединиться к данной коалиции, обсудят следующие шаги по ее созданию на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которое запланировано на 23 января.

Добавим, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что в Украине быстрыми темпами развивается производство дронов, ведь именно с их помощью Украина планирует компенсировать нехватку боеприпасов. О том, что Украина планирует произвести в течение 2024 года миллион дронов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров не только подтвердил то, что такая возможность реальна, но и добавил, что Украина способна сделать даже больше таких аппаратов.