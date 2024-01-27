Украина и Литва обсудили совместное производство дронов для ВСУ, - глава МИД Кулеба

Главной темой для переговоров министров иностранных дел Украины и Литвы во время встречи в Киеве было определение общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Укринформ".

Отметим, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл в столицу Украины в четверг, 25 января.

"Большую часть нашего разговора мы посвятили определению общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд ВСУ. У Литвы есть технологии, у нас есть возможности масштабирования производства. Это была ключевая тема. Есть четкое понимание, что, как и когда делать, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве дронов в кратчайшие сроки дало максимальный результат", - отметил Кулеба.

Кроме того, с литовским коллегой они обсудили вступление Украины в ЕС и НАТО.

Кулеба сообщил, что Литва как член обоих институтов будет максимально помогать Украине на пути к членству в них.

По словам главы украинской дипломатии, одной из тем переговоров также был вопрос по замороженным российским активам, санкциям и всему, что требует действенных решений.

"У нас есть общие обнадеживающие ожидания от ближайшего заседания Европейского совета 1 февраля, есть прогресс открытия Европейского фонда мира, относительно которого ситуация была длительное время заблокирована из-за позиции отдельных членов ЕС. Мы работаем над разблокировкой, и есть обнадеживающие шаги в этом направлении", – проинформировал украинский министр.

Ранее сообщалось, что АО "Украинская оборонная промышленность" начинает стратегическое партнерство с четырьмя литовскими компаниями, специализирующимися на инновационных разработках и производстве военной техники. Партнерами являются литовские компании NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe и DMEXS, специализирующиеся на создании тепловизионных прицелов, современных систем дистанционного инициирования подрыва, средств РЭБ, связи и других областях.

Кроме того, Литва одобрила предоставление Украине долгосрочного пакета военной помощи в размере €200 млн.