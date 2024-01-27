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Украина и Литва обсудили совместное производство дронов для ВСУ, - глава МИД Кулеба
Главной темой для переговоров министров иностранных дел Украины и Литвы во время встречи в Киеве было определение общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Укринформ".
Отметим, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл в столицу Украины в четверг, 25 января.
"Большую часть нашего разговора мы посвятили определению общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд ВСУ. У Литвы есть технологии, у нас есть возможности масштабирования производства. Это была ключевая тема. Есть четкое понимание, что, как и когда делать, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве дронов в кратчайшие сроки дало максимальный результат", - отметил Кулеба.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, с литовским коллегой они обсудили вступление Украины в ЕС и НАТО.
Кулеба сообщил, что Литва как член обоих институтов будет максимально помогать Украине на пути к членству в них.
По словам главы украинской дипломатии, одной из тем переговоров также был вопрос по замороженным российским активам, санкциям и всему, что требует действенных решений.
"У нас есть общие обнадеживающие ожидания от ближайшего заседания Европейского совета 1 февраля, есть прогресс открытия Европейского фонда мира, относительно которого ситуация была длительное время заблокирована из-за позиции отдельных членов ЕС. Мы работаем над разблокировкой, и есть обнадеживающие шаги в этом направлении", – проинформировал украинский министр.
Ранее сообщалось, что АО "Украинская оборонная промышленность" начинает стратегическое партнерство с четырьмя литовскими компаниями, специализирующимися на инновационных разработках и производстве военной техники. Партнерами являются литовские компании NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe и DMEXS, специализирующиеся на создании тепловизионных прицелов, современных систем дистанционного инициирования подрыва, средств РЭБ, связи и других областях.
Кроме того, Литва одобрила предоставление Украине долгосрочного пакета военной помощи в размере €200 млн.