Постраждалий через війну бізнес зможе орендувати державні приміщення без аукціону

Кабінет міністрів України спростив правила оренди державного та комунального майна для підприємств, які постраждали через російську агресію, а також для компаній цифрової інфраструктури. Вони зможуть орендувати приміщення без проведення аукціону.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Рішення має допомогти бізнесу швидше знаходити нові площі для відновлення діяльності, а операторам цифрової інфраструктури - оперативно розміщувати або переміщувати обладнання.

Хто зможе орендувати державне майно

Нові правила передбачають спрощений механізм оренди державних і комунальних приміщень для підприємств, які зазнали збитків унаслідок російської агресії.

Скористатися ним також зможуть надавачі хмарних послуг і послуг центрів обробки даних (дата-центрів), державні органи та органи місцевого самоврядування, державні й комунальні підприємства та установи.

Для цих категорій оренда без аукціону має спростити пошук приміщень, необхідних для розміщення або релокації обладнання.

Кого ще стосуватимуться зміни

Окремий напрям змін стосується захисту цифрової інфраструктури України. Російські атаки створюють загрози для дата-центрів та інших об'єктів, від яких залежить робота інформаційних систем і цифрових сервісів.

Спрощення оренди має допомогти відповідним установам і компаніям швидше знаходити приміщення для обладнання та забезпечувати безперервність роботи електронних сервісів.

Нові правила також передбачають спрощення оренди для постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які розміщують мережеву інфраструктуру.

Це має полегшити пошук приміщень для обладнання, необхідного для функціонування електронних комунікаційних мереж.

Водночас конкретні строки запровадження нових правил, а також додаткові умови оренди в наданому повідомленні не зазначені.

Нагадаємо, після російських атак на датацентри Національний банк України закликав банки деталізувати протоколи безперебійної роботи та регулярно перевіряти готовність до кризових сценаріїв.

Пишний також висловив упевненість, що банківська система зможе витримати можливе посилення атак і зберегти безперервність роботи. Водночас він не виключив тимчасових обмежень у функціонуванні окремих елементів мережі.