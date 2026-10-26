Суверенна хмара та резервні сценарії: НБУ визначив пріоритети кіберстійкості банків

Після російських атак на датацентри Національний банк України закликав банки деталізувати протоколи безперебійної роботи та регулярно перевіряти готовність до кризових сценаріїв.

Як пише Dilo, про це повідомив глава НБУ Андрій Пишний у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, результати атак дали змогу оцінити готовність банків до кризових ситуацій і визначити напрями для покращення протоколів безперебійної роботи.

Пишний наголосив, що фінансові установи повинні бути готовими до можливих ударів по критичній цифровій інфраструктурі. Водночас навіть належна підготовка не дає змоги повністю виключити ризики під час війни: наслідки залежать від інтенсивності атак і типів озброєння, які застосовує Росія.

НБУ та банки регулярно опрацьовують різні сценарії розвитку подій. Однак, на думку очільника регулятора, самих протоколів недостатньо - їхню ефективність необхідно постійно перевіряти на практиці.

Він підкреслив, що підготовка до надзвичайних ситуацій має бути одним із постійних пріоритетів керівництва банків, а тестування - частиною їхньої звичайної операційної діяльності.

Пишний також висловив упевненість, що банківська система зможе витримати можливе посилення атак і зберегти безперервність роботи. Водночас він не виключив тимчасових обмежень у функціонуванні окремих елементів мережі.

Окрему увагу голова НБУ звернув на стратегічну автономність цифрової інфраструктури. За його словами, вже зараз потрібно обговорювати розвиток суверенної хмари як один із напрямів посилення технологічної стійкості України.

Атака на дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust. Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.