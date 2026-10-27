Пострадавший из-за войны бизнес сможет арендовать государственные помещения без аукциона

Кабинет министров Украины упростил правила аренды государственного и коммунального имущества для предприятий, пострадавших из-за российской агрессии, а также для компаний цифровой инфраструктуры. Они смогут арендовать помещение без аукциона.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Решение должно помочь бизнесу быстрее находить новые площади для возобновления деятельности, а операторам цифровой инфраструктуры – оперативно размещать или перемещать оборудование.

Кто сможет арендовать государственное имущество

Новые правила предусматривают упрощенный механизм аренды государственных и коммунальных помещений для предприятий, понесших убытки в результате российской агрессии.

Воспользоваться им также смогут предоставлятели облачных услуг и центров обработки данных (дата-центров), государственные органы и органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия и учреждения.

Для этих категорий аренда без аукциона должна упростить поиск помещений, необходимых для размещения или релокации оборудования.

Кого еще будут касаться изменения

Отдельное направление изменений касается защиты цифровой инфраструктуры Украины. Российские атаки создают опасности для дата-центров и других объектов, от которых зависит работа информационных систем и цифровых сервисов.

Упрощение аренды должно помочь соответствующим учреждениям и компаниям быстрее находить помещение для оборудования и обеспечивать непрерывность работы электронных сервисов.

Новые правила также предусматривают упрощение аренды для поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг, размещающих сетевую инфраструктуру.

Это должно облегчить поиск помещений для оборудования, необходимого для работы электронных коммуникационных сетей.

В то же время, конкретные сроки введения новых правил, а также дополнительные условия аренды в предоставленном уведомлении не указаны.

Напомним, после российских атак на датацентры Национальный банк Украины призвал банки детализировать протоколы бесперебойной работы и регулярно проверять готовность к кризисным сценариям.

Пышный выразил уверенность, что банковская система сможет выдержать возможное усиление атак и сохранить непрерывность работы. В то же время, он не исключил временных ограничений в функционировании отдельных элементов сети.