Под землей, в облаке и за границей: как Украина планирует защищать датацентры

Украина прорабатывает проект размещения государственных данных в зарубежном датацентре, который будет иметь дипломатический статус. Инициатива должна ужесточить защиту цифровой инфраструктуры от физических атак. Пока конкретную страну для размещения объекта еще не выбрали.

Об этом заместитель министра цифровой трансформации по вопросам кибербезопасности и облачных технологий Виталий Балашов сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

Как будет работать проект зарубежного датацентра

По словам Балашова, Минцифры уже работает над реализацией инициативы и изучает международный опыт. Один из примеров – Эстония, которая хранит часть государственной информации в датацентре на территории Люксембурга.

В то же время, Украина пока не определилась с возможным местоположением собственного объекта. Среди ключевых вопросов, которые необходимо проработать, – безопасность и гарантии защиты инфраструктуры.

Как пояснил чиновник, дипломатический статус не будет означать автоматическое распространение украинского законодательства на территорию датацентра. Его цель – создать дополнительные механизмы защиты для объекта, где будут храниться государственные данные.

Минцифры ужесточает требования к безопасности программного обеспечения

Кроме проекта зарубежного датацентра, Министерство цифровой трансформации работает над внедрением подхода Secure by Design в государственном секторе.

Ведомство вместе с представителями украинского IT-рынка разрабатывает требования к безопасному созданию программного обеспечения, закупаемого государственными учреждениями.

Новый подход предполагает, что соблюдение требований кибербезопасности будут проверяться непосредственно при разработке программ. Таким образом, безопасность должна учитываться на всех этапах создания продукта, а не только после завершения работ.

Как Украина защищает государственные данные от российских атак

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина законодательно разрешила переносить государственные реестры и информационные системы в заграничные облачные хранилища. Это решение должно было снизить риск потери критически важной информации в результате ракетных ударов.

Осенью 2026 года Россия активизировала атаки на украинские датацентры. В ответ правительство начало разрабатывать комплексные подходы к защите цифровой инфраструктуры.

Среди возможных решений – размещение части систем под землей, перенос данных в облачные среды или за пределы страны. Для отдельных объектов могут совмещаться несколько способов защиты.

Создание датацентра за границей с дипломатическим статусом рассматривается как одно из направлений этой работы. В то же время окончательные параметры проекта и страна размещения еще предстоит определить.

Атаки на дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust. Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемах с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.