В Киеве три дома получили солнечную электростанцию: сколько часов она обеспечивает автономность

На левом берегу Киева жилой комплекс из трех зданий общей площадью более 30 тыс. кв. м оборудовали солнечной электростанцией. Система с аккумулятором позволяет обеспечивать работу основного оборудования зданий не менее 15 часов подряд.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Какое оборудование установили в домах

Модернизацию провели при поддержке городских программ. В домах ОСМД установили три индивидуальных тепловых пункта (ИТП), генератор мощностью 9 кВт и солнечную электростанцию.

В состав СЭС входят 108 солнечных панелей, три инвертора и аккумуляторная система емкостью 135 кВтч.

Резервное питание позволяет поддерживать работу лифтов, индивидуальных тепловых пунктов, систем управления и освещения мест общего пользования. Это помогает сохранять функциональность домов при перебоях с электроснабжением.

Как модернизация помогает экономить на отоплении

Отдельное внимание было уделено повышению энергоэффективности зданий. По словам Кличко, установленные ИТР обеспечивают более равномерное распределение тепла между квартирами и позволяют сократить потребление тепловой энергии минимум на 20%.

Кроме того, в домах заменили окна и двери, отремонтировали инженерные сети и выполнили работы по утеплению. В рамках модернизации также заменили все шесть лифтов и обновили систему освещения, оборудовав ее датчиками движения.

Комплексное обновление должно повысить энергоэффективность зданий, сократить расходы по содержанию общего имущества и улучшить комфорт жильцов.

Кто финансировал модернизацию

Как отметил мэр Киева, около 70% стоимости выполненных работ профинансировали за счет города или грантов в рамках государственных программ.

В настоящее время идет прием заявок на участие в городской программе софинансирования 70/30%. Она предполагает распределение расходов на определенных условиях между городом и совладельцами многоквартирных домов.

Руководство ОСМД планирует воспользоваться программой для утепления фасада. Также объединение намерено привлечь кредитные средства через револьверный фонд, чтобы продолжить модернизацию домов.

Пример этого жилого комплекса показывает, как сочетание резервного питания, энергоэффективного оборудования и программ софинансирования может повышать устойчивость многоквартирного жилья к перебоям с электроснабжением и помогать сокращать расходы на коммунальные услуги.

Напомним, для повышения энергетической устойчивости Киевская область работает над наращиванием собственной способности, включающей поддержку как больших объектов энергетики, так и частных домохозяйств. В регионе работает 201 солнечная электростанция мощностью более 311 МВт и 8839 частных домохозяйств с СЭС общей мощностью 176,6 МВт.