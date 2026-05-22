Солнечные панели на крыше ОСМД: что мешает киевским домам стать энергонезависимыми

Остановленный лифт на 25-м этаже сделал то, чего не смогли сделать ни госпрограммы: убедил киевские ОСМД, что солнечная станция на крыше — это не инвестиция в будущее, а инструмент выживания здесь и сейчас. После кризисной прошлой зимы 1792 многоквартирных дома по всей Украине. уже получили финансирование на энергонезависимость — на общую сумму более 450 миллионов гривен, и это только в рамках одной программы "СвитлоДим". Из них более 1100 – в Киеве, почти 600 – в Киевской области, более 110 – в Харькове и Харьковской области. Но по цифрам – системная проблема, которую деньги сами по себе не решают.

Три уровня решений: от резерва до автономии

Прежде чем искать финансирование, ОСМД следует определиться с задачей – от нее зависит и бюджет, и сложность реализации.

Резервное питание – самый простой и распространенный сценарий. Генератор, инвертор и аккумуляторы обеспечивают работу лифтов, насосов и базового освещения при отключении продолжительностью до 5–6 часов. Не требуется солнечных панелей и разрешений от сетевых операторов. Бюджет для среднего дома – от 500 тысяч до 2 миллионов гривен в зависимости от мощности и количества секций.

Частичная автономия — СЭС в сочетании с системой хранения энергии (BESS). Днем панели питают дом и заряжают аккумуляторы, ночью или при отключении дом питается от накопителя. По данным CEO YASNO Сергея Коваленко, 1 кВт СЭС под ключ стартует от $350, 1 кВтч накопителя — от $230. Срок окупаемости комбинированной системы – 2–3 года. Нуждается в проектировании и техническом обследовании здания, но с 2026 года не требует разрешений от органов архитектурно-строительного контроля.

Полная автономия со статусом активного потребителя – самый амбициозный и сложный уровень. Дом не только покрывает собственное потребление, но продает излишки электроэнергии в сеть по механизму Net Billing. Для этого необходимо пройти отдельную процедуру: подать заявление оператору распределительной системы, получить паспорт точки коммерческого учета, заключить договор купли-продажи. В Киеве такие дома единицы.

Как это работает на практике

"Серебряная Корона": собрала миллионы без общего собрания

Монолитно-каркасный комплекс 2007 года на Срибнокильской в Дарницком районе – четыре секции от 23 до 37 этажей, 642 квартиры, 14 лифтов. В здании уже стоял генератор от застройщика на 380 кВт, но реально подключен был только один пожарный лифт в самой высокой секции. Топливо стоило дорого. Правление решило установить инверторы с аккумуляторами.

Общий бюджет – около 4 миллионов гривен. Глава ОСМД Андрей Студинский избрал нестандартный путь: не ждать общего собрания, а предложить добровольные взносы с условием, что вопрос потом выносится на голосование и становится обязательным для всех. "Чтобы не было так, что кто-то заплатил, а кто катается". Средства собирали отдельно на воду и лифты — чтобы не возникло соблазна перебросить деньги туда, где собрали больше. Около 63% владельцев сдали добровольно.

Программа "СвитлоДим" появилась в нужный момент: 300 тысяч гривен стали финальным толчком, чтобы рассчитаться с подрядчиком за монтаж. От общего бюджета это 7,5%, но именно их не хватало.

Результат: при отключениях до 5–6 часов в доме работают лифты и есть вода. Следующий шаг – солнечные панели на центральный тепловой пункт и переподключение старого генератора, чтобы тот заряжал аккумуляторы во время длительных отключений.

Где ломается система

Программы и деньги есть, но между решением собрания и первым киловатом собственной энергии — целый ряд препятствий.

Подрядчики избегают ОСМД. Частнику поставить СЭС: договор, монтаж, оплата. С ОСМД — тендерная документация, отчетность, счета-фактуры, проблема с НДС: ОСМД является неплательщиком, усложняющим работу с большинством компаний. Большинство небольших монтажных бригад отказываются сразу.

Документация – главный стопор "СвитлоДим". Подать заявку без технического паспорта дома практически невозможно. Для домов, которыми управляли ЖЭКи или управляющие компании, это системная проблема.

"Управляющие компании не передают документацию. И у людей, если нет технических паспортов, то откуда брать информацию для заполнения?" - говорит Студинский.

Размер гранта не соответствует масштабу задачи. Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины", обращает внимание на структурное неравенство: новые ЖК с активными ОСМД и накопленными резервными фондами преодолевают финансовую разницу относительно легко. Для старого жилищного фонда, где любой целевой вклад — это стресс, даже 300 тысяч государственных денег не сдвинут ситуацию без дополнительного механизма.

Избыток солнечной энергии исчезает. Большинство ОСМД не имеют статуса активного потребителя, поэтому когда днем панели производят больше, чем здание потребляет, инвертор отсекает избыток. Процедура получения статуса существует, но для глав ОСМД, ведущих дом в свободное от основной работы время, это очередной нерешенный квест.

Программы заработали поздно. "ГринДИМ" действует с 2021 года, кредит "5-7-9%" формально распространили на ОСМД еще летом 2024-го. Но реально не работало: нормативная база была сырой, банки не выдавали кредиты неприбыльным организациям без залога. По мнению Павлюка, причина проста: пока ситуация не стала критической, ни государство, ни города не видели в этом приоритете. Государство реагирует на запрос, а не формирует его.

По мнению Павлюка, для масштабирования необходимы три вещи: системное решение вопроса документации для старого фонда, реальные финансовые механизмы для домов без собственных резервов и упрощение процедуры получения статуса активного потребителя. Без этого программы и дальше лучше всего будут работать для тех, кто и без того в лучшем положении.

Какие программы доступны ОСМД сейчас

"СвитлоДим". Запущен в январе 2026 года. От 100 до 300 тыс. грн. на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов или солнечных панелей. Деньги на счет в течение 48 часов после решения, отчет через "Дия" за 30 рабочих дней. Программа действует до конца 2026 года. За первые два месяца – более 400 домов на сумму 107 млн грн. Подать заявку: svitlodim.gov.ua

"ГринДИМ" (Фонд энергоэффективности). Безвозвратный грант: до 4 млн. грн. на СЭС с накопителем, до 2 млн. грн. на тепловой насос, до 1 млн. грн. на генератор. Государство компенсирует до 70% от стоимости СЭС и до 50% от стоимости генератора. Можно совмещать с кредитом "5-7-9%" на то же оборудование. Подать заявку: eefund.org.ua

Кредит "5-7-9%". До 3 млн грн под льготный процент через 43 банка-партнера. С 2026 года механизм компенсации процентов для ОСМД реально заработал. Детали: program579.gov.ua

Постановление КМУ №353 (март 2026 г.). Прямая государственная установка оборудования — государство само закупает и монтирует генераторы, аккумуляторы и инверторы в домах от 10 этажей и выше. Срок реализации – до 1 ноября 2026 года. Подача заявок через КГГА.

Городская программа Киева. Частичное возмещение затрат на установку оборудования для ОСМД и ЖСК. По состоянию на начало 2025 года город возместил около 18,6 млн. грн. Детали: kyivcity.gov.ua, раздел "Энергоэффективность".