Обошли Киев и Львов: какой регион Украины стал лидером по застрахованному экспорту

В течение января-мая 2026 Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) обеспечило поддержку экспортных контрактов отечественных предпринимателей на общую сумму 7,4 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Сумма застрахованных кредитных договоров за первые пять месяцев текущего года достигла 0,2 млрд грн. Всего за этот период агентство поддержало 33 масштабных внешнеэкономических соглашения для 29 компаний-экспортеров.

Деятельность ЭКА является одним из ключевых элементов правительственной политики развития отечественных брендов "Сделано в Украине". Главная задача институции состоит в стимулировании именно несырьевого экспорта, расширении производственных мощностей и привлечении капитала в реальный сектор экономики.

География экспорта

В территориальном разрезе абсолютным лидером по объемам застрахованного экспорта стали предприятия Хмельницкой области, которые обеспечили поставки на сумму 4,6 млрд. грн .

Другие крупные регионы продемонстрировали следующие показатели:

Город Киев – 0,9 млрд грн;

– 0,9 млрд грн; Черниговская область - 0,5 млрд грн;

- 0,5 млрд грн; Львовская область - 0,5 млрд грн;

- 0,5 млрд грн; Днепропетровская область - 0,2 млрд грн.

Главными странами-импортерами украинской продукции, застрахованной в ЭКА, стали Германия (1,2 млрд. грн.) и ОАЭ (0,9 млрд. грн.).

Стабильный спрос зафиксирован также в Нидерландах, Польше и Венгрии (по 0,7 млрд. грн.), а также в Болгарии, Дании, Испании и Швеции (по 0,6 млрд. грн. для каждой страны).

Что продает Украина

Наибольшую долю в структуре поддержанного ЭКА экспорта заняли товары с высокой добавленной стоимостью:

Мебель и сопутствующие изделия - 4,6 млрд грн;

Молочные продукты и переработка молока – 0,9 млрд грн;

Печатная продукция и полиграфия – 0,5 млрд грн;

Изделия из черных металлов – 0,4 млрд грн;

Бумага и картон – 0,4 млрд грн;

Продукты переработки овощей, плодов и орехов – 0,2 млрд грн.

Напомним, в марте Кабмин предоставил ЭКА право самостоятельно определять условия страхования инвестиционных кредитов. Теперь агентство сможет оперативно реагировать на потребности рынка и предлагать банкам более широкое страховое покрытие для бизнеса, модернизирующее производство и реализующее экспортно ориентированные проекты.