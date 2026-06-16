СБУ лишает Россию звания "страны-бензоколонки". Теперь бензина в ней нет – эксперт

Служба безопасности Украины превращает Россию с "нефтяной сверхдержавы" в "бензоколонку без бензина". Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что СБУ вынудила жителей одного из крупнейших нефтяных государств мира стоять в огромных очередях за бензином. "Путин начинал войну, рассчитывая использовать энергетику как оружие против других. Но теперь именно энергетика стала одной из его самых уязвимых точек. Главный результат ударов СБУ заключается даже не в уничтоженных резервуарах и не в миллиардных убытках. Главный результат в том, что россия теряет способность легко превращать нефть на деньги, а деньги – на войну. Это часть крупной кампании главы СБУ Евгения Хмары по истощению российской экономики. Компании, которая бьет прямо по фундаменту рф", – подчеркивает политолог.

"Удары СБУ создают для россии проблему, которую нельзя решить пропагандой. Резервуар не отремонтирует соловьев. Установку переработки не запустит путин. А пожар на терминале не погасит очередное заявление российского МИД. Хуже всего для кремля то, что эта кампания имеет накопительный эффект. россия еще может скрыть один удар. Кремлевский дед может приуменьшить последствия второго. Но когда атаки становятся регулярными, система начинает терять запас прочности", – пишет экс-нардеп.

Эксперт напоминает, что когда-то в России обижались на определение президента США Обамы "россия – страна-бензоколонка". "Теперь статус "страны-бензоколонки" еще надо заслужить. Потому что бензоколонка – это когда бензин есть. А когда нефтебазы горят, НПЗ постоянно пылают от дронов СБУ, а бензин по талонам в половине регионов, то это уже не энергетическая сверхдержава. Это государство, которое постепенно теряет контроль над собственной топливной промышленностью. Страна-бензоколонка без бензина виглядит не страшно. Она выглядит беспомощно", – резюмирует Черненко.

Напомним, за последние дни стало известно о целом ряде ударов дронов СБУ по нефтегазовым объектам в РФ. В частности, удары были нанесены по ключевому комплексу перевалки "Таманьнефтегаз", по нефтебазе росрезерва "Темп" и по Московскому НПЗ. В результате ударов на оккупированных территориях бензина на заправках почти нет, а в ряде регионов самой России он отпускается по талонам и с большими очередями.