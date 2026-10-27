Разработчик ИИ Anthropic получит чипы на $63 млрд из-за масштабного соглашения с Broadcom

Американский производитель полупроводников Broadcom согласовал сделку на сумму 63 млрд долларов с финансовыми компаниями Bank of America, Blackstone, Citigroup и Morgan Stanley для финансирования покупки чипов для разработчика моделей искусственного интеллекта Anthropic.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Финансирование структурировано через специально созданную компанию специального назначения. Финансовые структуры обязуются предоставить средства для приобретения чипов у Broadcom с их последующей передачей в лизинг компании Anthropic. Со своей стороны, Broadcom участвует в гарантировании части финансирования за счет поддержки остаточной стоимости.

Ранее в этом месяце агентство Bloomberg уже сообщало, что синдикат Broadcom на Уолл-стрит с участием Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley начал привлечение около 60 миллиардов долларов для финансирования чипов в пользу Anthropic и других компаний.

Реакция рынка и наращивание инфраструктурных долгов

За формированием этого соглашения в течение нескольких недель внимательно следили специалисты на Уолл-стрит и в Кремниевой долине. Для рынка это стало подтверждением того, что инвесторы все еще готовы вкладывать деньги в развитие искусственного интеллекта на фоне растущего общественного сопротивления против строительства центров обработки данных и опасений относительно будущего спроса.

Broadcom пытается нарастить продажи чипов и другого оборудования для дата-центров, создавая конкуренцию Nvidia, в то время как компании вроде Anthropic требуют все больших вычислительных мощностей.

Соглашение дополняет сотни миллиардов долларов долгового капитала, ранее вовлеченного в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Если раньше эти средства в основном направлялись на возведение самих центров обработки данных, то сейчас растет количество сделок по целевому финансированию чипов и серверов.

В августе компания Nvidia также объявила о партнерстве с шестью ведущими финансовыми гигантами, среди которых Blackstone, для привлечения более 500 миллиардов долларов в сферу искусственного интеллекта, в том числе финансовой помощи клиентам в приобретении собственных чипов.

Напомним, ранее сообщалось, что Anthropic планирует масштабное соглашение на $45 млрд с облачным провайдером в Nscale по закупке вычислительных мощностей для модели искусственного интеллекта Claude.