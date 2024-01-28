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Немецкая компания поставит в Украину 100 дронов Trinity: на что способен этот БпЛА
На вооружении Украины появится еще один беспилотник – немецкий производитель дронов Quantum-Systems начинает поставки 100 дронов Trinity в разных конфигурациях.
Об этом сообщает издание Deaidua.
О поставках этих беспилотников было объявлено в сентябре 2023 года во время встречи генерального директора-основателя Quantum-Systems Флориана Сейбеля и киевского мэра Виталия Кличко.
В сообщении говорится, что компания, активно участвующая в оборонной кампании Украины, фактически дарит ей эти беспилотники. Quantum-Systems также поставляет в Украину сотни БПЛА Vector по поручению правительства Германии.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Представитель компании отмечал в ноябре 2023 года, что они планируют провести обучение украинских операторов дронов работать с этими БПЛА в январе 2024 года. По информации от издания Deaidua, по состоянию на сегодняшний день украинские операторы уже завершили тренировки. Таким образом, первые поставки дронов Trinity в Киев состоятся уже в ближайшее время.
В издании отмечается, что место и способ использования БПЛА Trinity будет решать Киевская городская администрация, однако эти беспилотники пригодны также и для оценки боевых повреждений.
Это означает, что они могут использоваться для точного картографирования повреждений инфраструктуры, построек, дорог или мостов после российских атак.
Однако, как пишут в Deaidua, есть все шансы, что Trinity увидят и на поле боя. Как было сказано, немецкая компания поставит в Украину несколько разных моделей.
В частности, речь идет о БПЛА Trinity Tactical. Он может быть использован, например, для обеспечения спецподразделений, действующих на территории противника или изолированных районах, изображениями в режиме реального времени.
"Независимо от того, где и как потом будут использоваться беспилотники украинцами, мы можем быть уверены, что они будут хорошо служить как на поле боя, так и в городах, и будут активно помогать в борьбе с российскими захватчиками или в гражданском восстановлении", - резюмировали в Deaidua.
О Trinity Pro
Trinity Pro – это картографический дрон eVTOL с неподвижным крылом. Его характеристики:
- максимальное время полета – 90 минут;
- дальность управления и контроля – 5-7,5 км;
- максимальный взлетный вес – 5,75 кг;
- размах крыла – 2,394 м;
- максимальная площадь покрытия – 700 га.
Благодаря модульной системе Trinity поднимается в воздух за несколько минут и выполняет автоматизированное тактическое картографирование и визуализацию местности. Всего за один полет один беспилотник может преодолеть площадь 700 га или линейный коридор длиной 90 км.