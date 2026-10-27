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РФ вдарила по складу видавництва КСД: що буде з книжковими новинками

ДСНС
Видавництво КСД повідомило про пошкодження склад / ДСНС

Російські війська вранці 27 жовтня атакували склад видавництва “Клуб сімейного дозвілля” (КСД). 

Як пише Dilo, про це інформує видавництво КСД.

Що відомо про атаку 

У КСД повідомили про пошкодження та зазначили, що атака на район, де розташований об'єкт, тривала і вдень.

Водночас серед співробітників видавництва постраждалих немає.

Через пошкодження складу можуть змінитися плани видавництва щодо випуску книжкових новинок. Зокрема, йдеться про релізи, вихід яких попередньо запланували на 5 листопада.

Наразі КСД оцінює наслідки російської атаки. Чи доведеться переносити дати виходу книжок, у видавництві поки не уточнили.

У КСД зазначили, що мали намір 27 жовтня, у День української писемності та мови, оголосити новинки листопада. Однак через російський удар видавництво змушене зосередитися на оцінці завданих збитків і подальших діях.

Про обстріли видавництв та типографій

Нагадаємо, у ніч на 2 липня 2026 року внаслідок чергової російської атаки на Київ було повністю зруйновано центральний склад логістичного комплексу Denka Logistics, який був одним із ключових партнерів видавництва BookChef.

Через руйнування логістичного об’єкта видавництво втратило більшу частину запасів готової продукції — близько 800 тисяч примірників книжок. Наразі видавництво працює над відновленням логістичних процесів і поверненням до стабільної роботи.

Також внаслідок масованого російського удару по Києву пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”.

Додамо, раніше  під час масованої атаки РФ на Київ зазнала пошкоджень друкарня "Від А до Я" - одна з найбільших типографій України. У приміщення підприємства влучив дрон-камікадзе Shahed, унаслідок чого були пошкоджені стіни та вибиті вікна. Працівники друкарні не постраждали, а підприємство продовжило роботу.

Автор:
Ольга Опенько

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