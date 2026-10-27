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РФ ударила по складу издательства КСД: что будет с книжными новинками
Российские войска утром 27 октября атаковали склад издательства "Клуб семейного досуга" (КСД).
Как пишет Dilo, об этом информирует издательство КСД.
Что известно об атаке
В КСД сообщили о повреждениях и отметили, что атака на район, где расположен объект, продолжалась и днем.
В то же время, среди сотрудников издательства пострадавших нет.
Из-за повреждения состава могут измениться планы издательства по выпуску книжных новинок. В частности, речь идет о релизах, выход которых предварительно запланирован на 5 ноября.
В настоящее время КСД оценивает последствия российской атаки. Придется ли переносить даты выхода книг, в издательстве пока не уточнили.
В КСД отметили, что намеревались 27 октября, в День украинской письменности и языка, объявить новинки ноября. Однако из-за российского удара издательство вынуждено сосредоточиться на оценке нанесенного ущерба и последующих действиях.
Об обстрелах издательств и типографий
Напомним, в ночь на 2 июля 2026 года в результате очередной российской атаки на Киев было полностью разрушен центральный склад логистического комплекса Denka Logistics, являвшийся одним из ключевых партнеров издательства BookChef.
Из-за разрушения логистического объекта издательство потеряло большую часть запасов готовой продукции - около 800 тысяч экземпляров книг. Издательство работает над восстановлением логистических процессов и возвращением к стабильной работе.
Также в результате массированного российского удара по Киеву поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат".
Добавим, ранее во время массированной атаки РФ на Киев получила повреждения типография "От А до Я" – одна из крупнейших типографий Украины. В помещение предприятия попал дрон-камикадзе Shahed, в результате чего были повреждены стены и выбиты окна. Работники типографии не пострадали, а предприятие продолжило работу.