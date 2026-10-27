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РФ ударила по складу издательства КСД: что будет с книжными новинками

ГСЧС
Издательство КСД сообщило о повреждении склада / ГСЧС

Российские войска утром 27 октября атаковали склад издательства "Клуб семейного досуга" (КСД).

Как пишет Dilo, об этом информирует издательство КСД.

Что известно об атаке

В КСД сообщили о повреждениях и отметили, что атака на район, где расположен объект, продолжалась и днем.

В то же время, среди сотрудников издательства пострадавших нет.

Из-за повреждения состава могут измениться планы издательства по выпуску книжных новинок. В частности, речь идет о релизах, выход которых предварительно запланирован на 5 ноября.

В настоящее время КСД оценивает последствия российской атаки. Придется ли переносить даты выхода книг, в издательстве пока не уточнили.

В КСД отметили, что намеревались 27 октября, в День украинской письменности и языка, объявить новинки ноября. Однако из-за российского удара издательство вынуждено сосредоточиться на оценке нанесенного ущерба и последующих действиях.

Об обстрелах издательств и типографий

Напомним, в ночь на 2 июля 2026 года в результате очередной российской атаки на Киев было полностью разрушен центральный склад логистического комплекса   Denka Logistics, являвшийся одним из ключевых партнеров издательства BookChef.

Из-за разрушения логистического объекта издательство потеряло большую часть запасов готовой продукции - около 800 тысяч экземпляров книг. Издательство работает над восстановлением логистических процессов и возвращением к стабильной работе.

Также в результате массированного российского удара по Киеву поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат".

Добавим, ранее во время массированной атаки РФ на Киев получила повреждения типография "От А до Я" – одна из крупнейших типографий Украины. В помещение предприятия попал дрон-камикадзе Shahed, в результате чего были повреждены стены и выбиты окна. Работники типографии не пострадали, а предприятие продолжило работу.

Автор:
Ольга Опенько

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