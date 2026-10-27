Морской экспорт нефти из России упал до минимума из-за паузы в ударах по НПЗ

Морской экспорт российской сырой нефти за четырехнедельный период сократился до самого низкого уровня более чем за месяц, несмотря на резкое возобновление операций в ключевом балтийском терминале в Приморске после недавнего простоя.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

За четыре недели до 25 октября среднесуточные морские поставки сырой нефти из РФ снизились на 30 тысяч баррелей по сравнению с периодом до 18 октября — до 3,55 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким за последние пять недель.

В то же время, на недельном базисе зафиксирован всплеск. За неделю до 25 октября 37 танкеров загрузили 26,93 миллиона баррелей российской нефти (по сравнению с 21,87 млн баррелей на 31 судне неделей ранее), а средний суточный объем вырос на 730 тысяч баррелей - до 3,85 млн баррелей в день.

В частности, порт Приморск возле Санкт-Петербурга отправил на прошлой неделе 12 танкеров против всего 4 судов на прошлой неделе, когда фиксировалась трехдневная остановка движения судов из-за технического обслуживания порта или подводного нефтепровода.

Влияние затишья в ударах по НПЗ и ситуация с покупателями

Снижение четырехнедельного экспорта аналитики связывают с затишьем в ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. За семь дней до 25 октября атак по заводам не фиксировались на фоне шагов по началу трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.

Это позволило Москве нарастить внутреннюю переработку сырья, направив на собственные мощности объемы, которые иначе пошли бы на морской экспорт. Если атаки на заводы не возобновятся, свободные для экспорта объемы нефти будут сокращаться и дальше из-за возвращения в работу отремонтированных мощностей.

Кроме того, в целях безопасности с начала сентября Москва перенаправила все партии казахстанской нефти сорта Kebco через черноморский Новороссийск, чтобы освободить больше мощностей для собственных баррелей в балтийской Усть-Луге.

В то же время, спрос со стороны ключевых импортеров ослабевает:

отгрузки в страны Азии (включая рейсы без определенного финального порта) в среднем за четыре недели упали до 3,42 млн баррелей в сутки;

покупатели в Индии отказываются от сырья из РФ из-за высоких затрат на фрахт судов и более доступной альтернативы из региона Персидского залива, где поставки возвращаются к довоенным уровням;

экспорт в Сирию сократился до нуля с августа из-за договоренности Дамаска из США существенно снизить российский импорт ради снятия санкций;

поставки в Турцию стабильны на уровне около 80 тысяч баррелей в сутки, а в Египет упали до 50 тысяч баррелей в сутки против 160 тысяч в июне.

На фоне скачка недельных партий еженедельная валовая выручка Москвы от морского экспорта выросла на $430 млн — до рекордной отметки военного времени в $2,76 млрд за неделю (благодаря увеличению партий и удорожанию нефти ESPO, что компенсировало удешевление сорта Urals).

Впрочем, в среднем за четыре недели доходы составили $2,61 млрд в неделю, оставшись на уровне трехнедельного минимума.

Напомним, ранее сообщалось, что среднесуточный показатель добычи нефти в России в сентябре сократился десятый месяц на фоне последствий регулярных ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.