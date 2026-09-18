Издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" возобновило отправку заказов после разрушения склада

Украинское издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" возобновило работу своего нового склада и уже на этой неделе начало отправку заказов читателям.

Как пишет Dilo, об этом компания сообщила на своей официальной странице в Instagram.

В настоящее время отправление осуществляется в порядке очереди. В издательстве надеются, что в течение следующей рабочей недели удастся разослать все накопившиеся заказы, после чего команда сможет полностью вернуться к привычному ритму работы.

Когда отправка отправится к клиенту, он получит соответствующее уведомление с номером товарно-транспортной накладной.

В то же время в компании предупреждают об определенных трудностях: в части заказов могут не хватать отдельные книги, поскольку часть тиражей была уничтожена.

"К сожалению, в части заказов не хватает отдельных книг, ведь некоторые тиражи были уничтожены. Если это касается именно вашего заказа, мы обязательно свяжемся с вами", – подчеркнули в издательской команде.

31 августа "А-ба-ба-га-ла-ма-га" сообщала, что планирует возобновить отправку книг покупателям в начале сентября.

Удары по складам книг

Напомним, в ночь на 28 августа российская атака повредила и уничтожила книжные тиражы не менее трех десятков украинских издательств и книжных магазинов на складе "Новой почты" в Святопетровском Киевской области.

В частности, пострадали такие издательства: "Издательство Старого Льва", Vivat, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Книголав", "Лаборатория", "Наш Формат", ArtBooks, "Утро", BookChef и другие.

Основатель и директор "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович сообщил, что из-за значительных разрушение помещения и потерю большого тиража напечатанных изданий возможны временные задержки с доставкой заказов покупателям.

Ранее основатель книжных магазинов Readeat и сервиса "BookTicket" Дмитрий Феликсов тоже сообщил, что от российских обстрелов пострадал состав, где находились книги его книжного магазина, Book.ua и ряда издателей.

Заметим, что украинский книжный рынок переживает двойной удар: на фоне снижения спроса отрасль несет прямые потери из-за российских атак. Издательства теряют составы и тиражи, вынужденные перестраивать логистику, пересматривать инвестиционные планы и сокращать издательские программы.