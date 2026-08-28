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Из-за атаки РФ уничтожен состав издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА": ожидаются задержки заказов

Книги
Из-за атаки РФ уничтожен состав издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" / Freepik

В ночь на 28 августа в результате очередной российской атаки был полностью уничтожен состав, из которого непосредственно отгружали книги издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление директора издательства Ивана Малковича.

Из-за значительных разрушений помещения и потери большого тиража напечатанных изданий компания предупредила о временных задержках с доставкой заказов покупателям.

"Уничтожен состав, откуда напрямую рассылали наши издания, поэтому в ближайшее время в "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" будут задержки с отправкой заказов. Сгорело много наших роскошных книг на большую сумму", - отметил Малкович.

Он добавил, что это уже не первый случай повреждения инфраструктуры издательства: ранее ударные волны и атаки неоднократно выбивали окна и двери, уничтожая продукцию на главном складе компании в разных локациях.

Издательство ищет новые складские площади с надлежащими условиями хранения, расположенные дальше от столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате атаки РФ сгорели три склада с книгами Vivat и партнеров. В Киеве из-за попадания беспилотников сгорели помещения, где хранилась печатная продукция издательства.

Кроме того, российские военные атаковали состав с книгами Readeat и украинских издательств. Ударный дрон попал в столичный логистический объект, где хранились тиражи ряда отечественных книгоиздателей.

Автор:
Максим Кольц

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