Книги сгорают вместе с оборотным капиталом: как российские атаки меняют украинский книжный рынок

Украинский книжный бизнес одновременно столкнулся с падением спроса и прямыми потерями из-за российских атак. Издательства теряют склады и напечатанные книги, вынужденные переносить логистику, отказываться от инвестиций и сокращать издательские планы. Delo.ua разбиралось, как российские удары меняют экономику книжного рынка и чего отрасль ожидает от государства.

Украинский книжный рынок входил в 2026 уже ослабленным. Выезд части населения за границу, снижение покупательной способности и психологическое состояние людей сказались на спросе на книги. Теперь к этим проблемам добавились прямые последствия российских атак. Речь идет не только об ударах по издательствам и типографиям, ведь враг также разрушает склады и распределительные центры крупных торговых и логистических компаний, где хранится книжная продукция. На фоне масштабных разрушений книжная отрасль уже оценивала свой совокупный ущерб в 11,9 млрд грн .

"Сейчас книжный рынок, к моему большому сожалению, находится в глубоком кризисе. И этот кризис действительно начался раньше. Из-за того, что люди уезжают за границу, из-за морального и психологического состояния, которое не способствует покупке книг. Книги вообще никогда не были предметом первой необходимости", - рассказала генеральный директор издательства Vivat Юлия Орлова.

По ее словам, сейчас издатели фактически столкнулись с двумя каналами потерь. С одной стороны, российские удары уничтожают их склады и производственную инфраструктуру. С другой стороны страдают составы партнеров, по которым книги попадают к покупателям.

Продукция Vivat, в частности, представлена в "Эпицентре", "Авроре", Rozetka и проходит через распределительные центры "Новой почты". Поэтому удар по такой инфраструктуре может означать издательству не только потерю части книг, но и временное прекращение новых поставок.

В этом случае последствия атак начинают оказывать непосредственное влияние на финансовую модель бизнеса.

"Мы уже напечатали книги, уже согласовали эти поставки, уже сформировали свои планы. Если мы не отгружаем книги, то не получаем денег. И тогда возникает абсолютно логичный кассовый разрыв: расходы есть, а доходов становится все меньше. А дальше мы будем вынуждены увольнять людей", - объясняет Орлова.

Издательствам не хватает денег, чтобы перепечатать потеряное

По оценке главы Украинского института книги Александры Коваль, в результате российских атак книжная сфера могла потерять 8-12 млн экземпляров . Для повторной печати уничтоженных книг при сохранении прав и макетов может потребоваться 1-1,5 млрд грн.

Один из самых больших ударов получила корпорация RNK-Ranok: 1 августа на ее логистическом центре в Харькове сгорели почти 8 млн книг. Глава наблюдательного совета "Утра" Виктор Круглов оценивал полное восстановление компании в 3-5 лет. После атаки компания также была вынуждена перейти к антикризисному плану , предусматривающему допечатку учебников, изменение логистики и ограничение затрат.

Проблема для издателя состоит в том, что вместе с книгами фактически исчезают уже вложенные в них деньги. Даже продукция, которую удалось спасти от огня, после тушения часто непригодна для продажи через воду и пену.

По словам Орловой, потери отдельных компаний исчисляются миллионами гривен, а достаточных резервов для повторной печати всего утраченного в издательствах нет. Поэтому бизнес вынужден определять приоритеты.

"Мы допечатываем книги тех категорий, которые, как мы ожидаем, дадут нам более быстрый оборот", – говорит CEO Vivat.

В первую очередь это бестселлеры и другие издания с высокой скоростью продаж. Но такой подход создает другую проблему: издательство не может формировать ассортимент исключительно из наиболее коммерческих жанров. Читателям нужны детские книги, нонфикшн, художественная литература и менее массовые издания, даже если они возвращают вложенные средства медленнее.

Дефицит оборотного капитала может постепенно влиять уже не только на количество книг на рынке, но и на разнообразие предложения.

Подорожает не только печать, но и хранение книг

На себестоимость книг одновременно давят несколько факторов. Значительная часть расходов издательств привязана к валюте, ведь за нее покупают права иностранных авторов, бумага и полиграфические материалы. Добавляется подорожание электроэнергии и складской недвижимости.

Последняя проблема, по словам Орловой, становится все более ощутимой из-за постоянного уничтожения складской инфраструктуры. При этом книги нуждаются в специфических условиях хранения. На складе нужно поддерживать температуру и влажность, ведь бумага и картон реагируют на их изменения. Большим издательствам нужны помещения площадью в несколько тысяч квадратных метров, а в стоимость аренды добавляются складское оборудование, техника, персонал и программное обеспечение.

Следовательно, даже перенос запасов в более безопасное место означает для компании дополнительные затраты.

Восстановление издательств и остановка инвестиций

Риски войны уже принудили Vivat поменять логистику. Часть запасов компания в свое время перевезла из Харькова в Киев. Из-за усиления атак на столицу этот состав перемещают во Львов.

Но логистикой изменения не ограничиваются. Да, до конца года Vivat не планирует открывать новые книжные магазины. Компания также будет сокращать закупку авторских прав и откладывает часть запланированных инвестиций в программное обеспечение и автоматизацию.

"Если раньше я закладывала на развитие определенный процент, потом меньший процент, то сейчас у меня совершенно другая задача, а именно сохранить издательство в сознании. У нас сейчас задача не развитие, а выживание", - говорит Орлова.

Этот тезис показателен именно для состояния рынка: речь идет об одном из крупных его игроков. Если даже такие компании начинают переводить деньги с развития на поддержание текущей деятельности, для небольших издательств запас прочности может быть значительно меньше.

Малым издателям восстанавливаться гораздо сложнее. Это видно на примере молодого издательства MISON, которое на момент российского удара работало всего около полугода.

Директор издательства Александр Пахолюк рассказал, что офис компании сгорел полностью. Вместе с ним были утрачены техника, мебель, документы, часть первого тиража и оборудование для энергонезависимости. Прямой ущерб составил около 740 тыс. грн без учета затрат на восстановление самого помещения.

Издательство потеряло и часть сверстанных макетов будущих книг. Их пришлось создавать повторно, потому что файлы остались на локальном компьютере дизайнера и не успели попасть на сервер. Через неделю команда вернулась к дистанционной работе, а затем обустроила временное рабочее место. Однако компенсировать потери компании приходится преимущественно за свой счет.

Похожую проблему, хоть и другого масштаба, переживает "Наш Формат". За последний год издательство дважды пострадало от атак русских.

После повреждения склада в июле 2025 г. компания была вынуждена переехать. Директор бренда "Наш Формат" Анастасия Никитина оценивает потери от переезда и простоя в $30–100 тыс. После следующей атаки в августе 2026 года уже пострадал офис компании. Связанные с этим расходы оцениваются в сумму 500 тыс. грн.

Оба издательства покрывают потери своими ресурсами.

Книжные магазины также входят в кризис

Ситуацию на рынке усложняет то, что проблемы возникли не только на стороне производства книг. Весной и летом 2026 года на рынке началась волна закрытия физических книжных магазинов. О первых признаках этой тенденции delo.ua писало еще в марте. Тогда представители отрасли среди причин называли падение продаж и убыточность отдельных торговых точек.

За последние месяцы прекратили работу или объявили о закрытии ряд магазинов в разных городах. В то же время после российских атак пострадал и книжный рынок у станции метро "Почайна" в Киеве.

По данным профильного медиа "Читомо", после атаки 16 августа только на складе магазина "Альпака" было уничтожено около 42 тыс. книг ориентировочной розничной стоимостью 6 млн грн. Книжный магазин "ТСП" оценивал утраченный товар и оборудование примерно в 15 млн грн.

Для издателей сокращение количества физических точек означает еще одну проблему – уменьшение каналов продаж. Например: Vivat пока планирует хранить существующую сеть, но новых книжных магазинов до конца года открывать не будет. По словам Орловой, из-за высокой арендной платы компании, вероятно, придется пересматривать и работу части действующих локаций.

Почему издательства не могут просто взять кредит

Восстановление утраченных книг требует капитала, однако доступ к банковскому финансированию для издательского бизнеса остается ограниченным. По словам участников рынка, одной из причин является структура активов издательств. Значительную часть составляют именно книги, которые банки не рассматривают как приемлемый залог.

К этому прилагается проблема страхования военных рисков. Такие продукты на рынке уже есть, однако предложенная стоимость страхования, по словам CEO Vivat, может превышать уровень рентабельности книжного бизнеса.

Поэтому издатели ждут от страны не одного отдельного решения, а комплекса инструментов. Среди них:

доступ к льготному кредитованию;

приемлемые механизмы страхования военных рисков;

поддержка физических книжных магазинов и восстановление программ пополнения библиотечных фондов.

Отдельным вопросом остается компенсация уничтоженных книг. Для издательства это не просто потерянный товар, ведь средства, которые уже были потрачены на права, перевод, редактуру, дизайн, печать и производство и должны были вернуться после продажи. Именно поэтому восстановление помещения или приобретение нового оборудования не решает проблему потери оборотного капитала.

Украинский книжный рынок может сократиться

Если дополнительные механизмы поддержки не появятся, одним из последствий нынешнего кризиса может стать дальнейшее сокращение самого рынка. Меньшие финансовые резервы уже заставляют издателей сконцентрироваться на книгах, которые продаются быстрее, откладывать инвестиции, более осторожно покупать права и пересматривать развитие розничных сетей. Для части компаний вопрос может стоять еще острее.

"Я думаю, что в конце этого года много издательств закроется. Но кто-то, в меньших объемах, все же упрямо идет вперед. Мы – одни из таких", – говорит Орлова.

Пока издатели пытаются адаптироваться сами: перевозят склады, перераспределяют запасы, сокращают инвестиции и выбирают для повторной печати книги, способные быстрее вернуть вложенные средства. Однако такая адаптация имеет свою цену. Если деньги, которые должны идти на новые книги, книжные магазины, автоматизацию и развитие, все чаще приходится тратить на восстановление уже созданного, то украинский книжный рынок рискует не просто терять отдельные компании, а он может постепенно сокращаться.