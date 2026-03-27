Падение продаж и убытки: почему магазины в Украине закрываются

В марте украинские книжные магазины понесли серьезные потери: закрылось шесть точек. Падение продаж и убыточность принуждают издателей и сети магазинов давать огромные скидки, а средний чек покупателя сократился в два раза.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует издатель Виктор Круглов.

Книжные магазины Украины на грани кризиса

"Началось. Ежемесячное закрытие книжных магазинов. Только за март минус шесть", - написал он.

В марте ряд украинских книжных магазинов окончательно прекратил работу. Навсегда закрыли двери магазины в Виннице и Кропивницком, которые открылись в 2023 и 2024 на волне энтузиазма и обещаний правительственной поддержки.

На следующей неделе "Якабу" закроет свою единственную оффлайн-точку на Крещатике в Главпочтампе. Из-за убыточности издательство "АртБукс" ликвидирует свой фирменный магазин на Большой Васильковской в Киеве. Чуть раньше "Книголенд" закрыл книжный магазин в подземном торговом центре на Майдане, а судьба точки на Русановке под вопросом.

Владелец магазина "Моя книжная полка" также сообщила о прекращении работы, отметив, что миссия магазина выполнена. Две другие известные сети - "Ридит" и "Смысл" - по итогам года зафиксировали миллионный ущерб.

Ситуация в отрасли в общем-то остается сложной, и другие книгораспространители также испытывают серьезные финансовые трудности.

"В январе-марте средний чек упал вдвое. Ранее покупатели книжных магазинов выбирали 3-5 книг, сейчас 1-2. Из-за падения продаж издатели предлагают огромные скидки, чтобы вернуть хоть часть вложенных средств", - подытожил он.

