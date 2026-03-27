Падіння продажів та збитки: чому книгарні в Україні закриваються

У березні українські книгарні зазнали серйозних втрат: закрилося шість точок. Падіння продажів і збитковість примушують видавців та мережі магазинів пропонувати великі знижки, а середній чек покупця скоротився удвічі.

Як пише Delo.ua, про це інформує видавець Віктор Круглов.

Книгарні України на межі кризи

"Почалося. Щомісячне закриття книгарень. Тільки за березень мінус шість", - написав він.

У березні низка українських книгарень остаточно припинила роботу. Назавжди зачинили двері магазини у Вінниці та Кропивницькому, які відкрилися у 2023 та 2024 роках на хвилі ентузіазму та обіцянок урядової підтримки.

Наступного тижня "Якабу" закриє свою єдину оффлайн-точку на Хрещатику у Головпоштампі. Через збитковість видавництво "АртБукс" ліквідує свій фірмовий магазин на Великій Васильківській у Києві. Трохи раніше "Книголенд" закрив книгарню в підземному торговому центрі на Майдані, а доля точки на Русанівці наразі під питанням.

Власниця книгарні "Моя книжкова полиця" також повідомила про припинення роботи, зазначивши, що місія магазину виконана. Дві інші відомі мережі - "Рідіт" та "Сенс" - за підсумками року зафіксували мільйонні збитки.

Ситуація в галузі загалом залишається складною, і інші книгорозповсюджувачі також відчувають серйозні фінансові труднощі.

"У січні-березні середній чек впав вдвічі. Раніше покупці книгарень вибирали 3-5 книжок, зараз 1-2. Через падіння продажів видавці пропонують величезні знижки, щоб повернути хоч частину вкладених коштів", - підсумував він.

