AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Падіння продажів та збитки: чому книгарні в Україні закриваються

Книгарні України на межі кризи / Freepik

У березні українські книгарні зазнали серйозних втрат: закрилося шість точок. Падіння продажів і збитковість примушують видавців та мережі магазинів пропонувати великі знижки, а середній чек покупця скоротився удвічі.

Як пише Delo.ua, про це інформує видавець Віктор Круглов.

Книгарні України на межі кризи

"Почалося. Щомісячне закриття книгарень. Тільки за березень мінус шість", - написав він.

У березні низка українських книгарень остаточно припинила роботу. Назавжди зачинили двері магазини у Вінниці та Кропивницькому, які відкрилися у 2023 та 2024 роках на хвилі ентузіазму та обіцянок урядової підтримки.

Наступного тижня "Якабу" закриє свою єдину оффлайн-точку на Хрещатику у Головпоштампі. Через збитковість видавництво "АртБукс" ліквідує свій фірмовий магазин на Великій Васильківській у Києві. Трохи раніше "Книголенд" закрив книгарню в підземному торговому центрі на Майдані, а доля точки на Русанівці наразі під питанням.

Власниця книгарні "Моя книжкова полиця" також повідомила про припинення роботи, зазначивши, що місія магазину виконана. Дві інші відомі мережі - "Рідіт" та "Сенс" - за підсумками року зафіксували мільйонні збитки.

Ситуація в галузі загалом залишається складною, і інші книгорозповсюджувачі також відчувають серйозні фінансові труднощі.

"У січні-березні середній чек впав вдвічі. Раніше покупці книгарень вибирали 3-5 книжок, зараз 1-2. Через падіння продажів видавці пропонують величезні знижки, щоб повернути хоч частину вкладених коштів", - підсумував він.

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрилася книгарня "Є". Тепер пасажири можуть знайти книжку для подорожі, відрядження або просто для натхнення безпосередньо перед поїздкою.

Автор:
Ольга Опенько