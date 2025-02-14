На Центральному вокзалі Києва відкрили книгарню "Є"

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрилася книгарня "Є". Тепер пасажири можуть знайти книжку для подорожі, відрядження або просто для натхнення безпосередньо перед поїздкою.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниця".

Голова правління УЗ Олександр Перцовський зазначив, що поїзди та книги "створені одне для одного", і навіть за умов цифровізації важливо знаходити час для читання під час подорожей.

Книгарня розташована на першому поверсі Центрального вокзалу, поруч із дитячим простором.

"Саме тому для нас принципово, щоб книгарні були на вокзалах, ми прагнемо примножувати правильні локації, котрі несуть глибокий зміст для наших пасажирів", – підкреслив Перцовський.

Мережа книгарень "Є" отримала право на відкриття магазину на вокзалі через перемогу у відкритому конкурсі з оренди приміщення на платформі Prozorro.Продажі. Організатори сподіваються, що подібні ініціативи поширяться й на інші вокзали країни.

Нагадаємо, восени минулого року, після перерви, яка тривала більше року, "Укрзалізниця" відновила онлайн-аукціони з оренди площ на залізничних вокзалах країни. В числі перших пропозицій були саме площі на Центральному вокзалі Києва для розміщення книгарні (102 кв. м) та банківського мінівідділення (35 кв. м).