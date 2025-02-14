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На Центральном вокзале Киева открыли книжный магазин "Е"
На Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся магазин "Е". Теперь пассажиры могут найти книгу для путешествия, командировки или просто для вдохновения непосредственно перед поездкой.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныця".
Председатель правления УЗ Александр Перцовский отметил, что поезда и книги "созданы друг для друга", и даже при цифровизации важно находить время для чтения во время путешествий.
Книжный магазин расположен на первом этаже Центрального вокзала, рядом с детским пространством.
"Именно поэтому для нас принципиально, чтобы книжные магазины были на вокзалах, мы стремимся приумножать правильные локации, несущие глубокий смысл для наших пассажиров", — подчеркнул Перцовский.
Сеть книжных магазинов "Е" получила право на открытие магазина на вокзале из-за победы в открытом конкурсе по аренде помещения на платформе Prozorro.Продажи. Организаторы надеются, что подобные инициативы будут распространяться и на другие вокзалы страны.
Напомним, осенью прошлого года, после продолжавшегося более года перерыва, "Укрзализныця" возобновила онлайн-аукционы по аренде площадей на железнодорожных вокзалах страны. В числе первых предложений были площади на Центральном вокзале Киева для размещения книжного магазина (102 кв. м) и банковского миниотделения (35 кв. м).