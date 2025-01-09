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"Укрзализныця" добавила новую функцию при покупке билетов: детали

поезд
Теперь пассажиры могут выбрать место за или против направления движения в поездах Интерсити Укрзализныци

У пассажиров поездов Интерсити+ " Укрзализныци " появилась возможность выбирать, как ехать в пункт назначения – за или против движения склада.

О нововведениях на своей странице в Facebook сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский.

По его словам, соответствующие отметки уже появились в мобильном приложении и на сайте "Укрзализныци"

Фото 2 — "Укрзализныця" добавила новую функцию при покупке билетов: детали

Заметим, " Укрзализныця " вдвое увеличила лимиты интернета в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+. Теперь пассажирам доступно бесплатно 2 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.

Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России. В 2024 году железная дорога перевезла 57,2 миллионов пассажиров в далеком и пригородном сообщении.

Заметим, по итогам 2024 года 86% ж/д билетов на поезда " Укрзализныци " пассажиры покупали онлайн.

Все детали о датах открытия продажи билетов на поезда внутреннего и международного сообщения, читайте по ссылке.

Автор:
Светлана Манько