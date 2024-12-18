"Укрзализныця" возобновила объемы перевозок пассажиров до довоенного уровня

"Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России. В 2024 году железная дорога перевезла 57,2 миллионов пассажиров в далеком и пригородном сообщении.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Особенно важную роль сыграли эвакуационные рейсы, благодаря которым более 4 миллионов человек, в том числе 1 миллион детей, смогли найти безопасное убежище.

На международном направлении функционируют более 20 маршрутов, среди которых сообщения через Хелм, Чоп и Раву-Русскую.

Грузовые перевозки и инфраструктура

"Укрзализныця" также сообщила о росте грузовых перевозок, достигших 146,9 миллиона тонн, что на 22% больше, чем в 2023 году.

За январь-ноябрь 2024 года по украинским железным дорогам в экспортном сообщении перевезено 77,5 млн тонн грузов, что на 56,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2024 году было восстановлено 339 км железнодорожных путей, реконструировано 8 мостов и привлечено 45 миллионов евро в рамках программы CEF на развитие пограничной железнодорожной инфраструктуры.

На 2025 год "Укрзалізниця" планирует масштабное обновление. В частности, предусмотрена закупка новых электровозов и тепловозов, 56 пассажирских вагонов и реализация проекта реконструкции пути европейского стандарта (1435 мм) на участке Чоп – Ужгород.