"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на зимние праздники

"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники. Билеты доступны для покупки. Их можно приобрести через мобильное приложение "Укрзализныци", на официальном сайте или в железнодорожных кассах.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Делаем все возможное, чтобы вы могли безопасно и удобно добраться до родных, чтобы наши защитники вернулись в теплые объятия своих близких, а дети могли насладиться беззаботными каникулами", – отметил перевозчик.

Дополнительные рейсы

Поезд №159/160 Киев – Трускавец. Отправление: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года. Маршрут проходит через Львов и Дрогобыч, поэтому это удобный вариант для тех, кто планирует отдых на бальнеологическом курорте.

Поезд №291/292 Киев – Львов. Отправление: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 и 3, 4, 5 января 2025 года.

Поезд №168/167 Одесса – Львов. Отправление: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.

Поезд №265/266 Киев – Одесса. Отправление: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 и 5, 12 января 2025 года.

Поезд №249/250 Киев – Черновцы Отправление: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

Поезд №235/236 Киев – Ужгород. Отправление: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

Напомним, С 15 декабря " Укрзализныця " запустила новый поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт. Билеты можно приобрести в приложении и на сайте компании.