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"Укрзализныця" добавила детский вагон в еще один поезд (ФОТО)

Укрзализныця, детский вагон
"Укрзализныця" добавила детский вагон в еще один поезд. Фото: Пресс-служба УЗ

Начиная с 12 декабря в составе поезда №26/25 Одесса-Ясиня каждый день будет курсировать детский вагон.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Этот рейс является одним из самых популярных для оздоровления детских групп и семей ветеранов в Карпатах, так что знаем наверняка, что одесские семьи его оценят", — говорится в пресс-службе компании.

Как оснащены детские вагоны

Детские вагоны оснащены таким образом, чтобы быть максимально комфортными для самых маленьких пассажиров от 0 до 8 лет и их родителей.

В них находятся:

  • бизиборды с подвижными элементами;
  • учебно-развлекательные материалы;
  • интерактивные игры;
  • познавательные задания и специально разработанные тематические купе с Искорками Суперсил;
  • манежи для самых маленьких пассажиров;
  • увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой;
  • детские перила с мягкой обивкой для безопасного передвижения.
Фото 2 — "Укрзализныця" добавила детский вагон в еще один поезд (ФОТО)
Фото: Пресс-служба УЗ
Фото 3 — "Укрзализныця" добавила детский вагон в еще один поезд (ФОТО)
Фото: Пресс-служба УЗ
Фото 4 — "Укрзализныця" добавила детский вагон в еще один поезд (ФОТО)
Фото: Пресс-служба УЗ
Фото 5 — "Укрзализныця" добавила детский вагон в еще один поезд (ФОТО)
Фото: Пресс-служба УЗ

В УЗ также отмечают, что проект детских вагонов реализован в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства Бельгии.

Продажа билетов происходит исключительно через приложение "Укрзализныци" со специальной маркировкой. Добавим, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами "Укрзализныци" бесплатно и не нуждаются в отдельном билете.

Напомним, в августе "Укрзализныця" в партнерстве с ЮНИСЕФ отправила в первый рейс детский вагон.

При финансовой поддержке правительства Бельгии планируется запустить еще 7 детских вагонов.

Автор:
Ольга Колесниченко