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"Укрзализныця" добавила детский вагон в еще один поезд (ФОТО)
Начиная с 12 декабря в составе поезда №26/25 Одесса-Ясиня каждый день будет курсировать детский вагон.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
"Этот рейс является одним из самых популярных для оздоровления детских групп и семей ветеранов в Карпатах, так что знаем наверняка, что одесские семьи его оценят", — говорится в пресс-службе компании.
Как оснащены детские вагоны
Детские вагоны оснащены таким образом, чтобы быть максимально комфортными для самых маленьких пассажиров от 0 до 8 лет и их родителей.
В них находятся:
- бизиборды с подвижными элементами;
- учебно-развлекательные материалы;
- интерактивные игры;
- познавательные задания и специально разработанные тематические купе с Искорками Суперсил;
- манежи для самых маленьких пассажиров;
- увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой;
- детские перила с мягкой обивкой для безопасного передвижения.
В УЗ также отмечают, что проект детских вагонов реализован в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства Бельгии.
Продажа билетов происходит исключительно через приложение "Укрзализныци" со специальной маркировкой. Добавим, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами "Укрзализныци" бесплатно и не нуждаются в отдельном билете.
Напомним, в августе "Укрзализныця" в партнерстве с ЮНИСЕФ отправила в первый рейс детский вагон.
При финансовой поддержке правительства Бельгии планируется запустить еще 7 детских вагонов.