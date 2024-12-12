"Укрзализныця" добавила детский вагон в еще один поезд (ФОТО)

Начиная с 12 декабря в составе поезда №26/25 Одесса-Ясиня каждый день будет курсировать детский вагон.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Этот рейс является одним из самых популярных для оздоровления детских групп и семей ветеранов в Карпатах, так что знаем наверняка, что одесские семьи его оценят", — говорится в пресс-службе компании.

Как оснащены детские вагоны

Детские вагоны оснащены таким образом, чтобы быть максимально комфортными для самых маленьких пассажиров от 0 до 8 лет и их родителей.

В них находятся:

бизиборды с подвижными элементами;

учебно-развлекательные материалы;

интерактивные игры;

познавательные задания и специально разработанные тематические купе с Искорками Суперсил;

манежи для самых маленьких пассажиров;

увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой;

детские перила с мягкой обивкой для безопасного передвижения.

Фото: Пресс-служба УЗ Фото: Пресс-служба УЗ Фото: Пресс-служба УЗ Фото: Пресс-служба УЗ

В УЗ также отмечают, что проект детских вагонов реализован в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства Бельгии.

Продажа билетов происходит исключительно через приложение "Укрзализныци" со специальной маркировкой. Добавим, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами "Укрзализныци" бесплатно и не нуждаются в отдельном билете.

Напомним, в августе "Укрзализныця" в партнерстве с ЮНИСЕФ отправила в первый рейс детский вагон.

При финансовой поддержке правительства Бельгии планируется запустить еще 7 детских вагонов.