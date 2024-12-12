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"Укрзалізниця" додала дитячий вагон у ще один поїзд (ФОТО)
Починаючи з 12 грудня у складі поїзда №26/25 Одеса — Ясіня щодня курсуватиме дитячий вагон.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
"Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах, тож знаємо напевне, що одеські родини його оцінять", - йдеться в пресслужбі компанії.
Як оснащені дитячі вагони
Дитячі вагони оснащені таким чином, щоб бути максимально комфортними для найменших пасажирів віком від 0 до 8 років та їх батьків.
В них знаходяться:
- бізіборди з рухомими елементами;
- навчально-розважальні матеріали;
- інтерактивні ігри;
- пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе з Іскорками Суперсил;
- манежі для найменших пасажирів;
- збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою;
- дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.
В УЗ також зазначають, що проєкт дитячих вагонів реалізовано у співпраці з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду Бельгії.
Продаж квитків відбувається виключно через застосунок "Укрзалізниці" зі спеціальним маркуванням. Додамо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами "Укрзалізниці" безкоштовно і не потребують окремого квитка.
Нагадаємо, у серпні "Укрзалізниця" у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.
За фінансової підтримки уряду Бельгії планують запустити ще 7 дитячих вагонів.