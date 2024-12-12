"Укрзалізниця" додала дитячий вагон у ще один поїзд (ФОТО)

Починаючи з 12 грудня у складі поїзда №26/25 Одеса — Ясіня щодня курсуватиме дитячий вагон.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах, тож знаємо напевне, що одеські родини його оцінять", - йдеться в пресслужбі компанії.

Як оснащені дитячі вагони

Дитячі вагони оснащені таким чином, щоб бути максимально комфортними для найменших пасажирів віком від 0 до 8 років та їх батьків.

В них знаходяться:

бізіборди з рухомими елементами;

навчально-розважальні матеріали;

інтерактивні ігри;

пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе з Іскорками Суперсил;

манежі для найменших пасажирів;

збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою;

дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.

Фото: Пресслужба УЗ Фото: Пресслужба УЗ Фото: Пресслужба УЗ Фото: Пресслужба УЗ

В УЗ також зазначають, що проєкт дитячих вагонів реалізовано у співпраці з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду Бельгії.

Продаж квитків відбувається виключно через застосунок "Укрзалізниці" зі спеціальним маркуванням. Додамо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами "Укрзалізниці" безкоштовно і не потребують окремого квитка.

Нагадаємо, у серпні "Укрзалізниця" у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

За фінансової підтримки уряду Бельгії планують запустити ще 7 дитячих вагонів.