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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый поезд Киев – Будапешт

Укрзализныця
Фото: пресс-служба УЗ

С 15 декабря " Укрзализныця " запускает новый поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт. Билеты можно приобрести в приложении и на сайте компании.

Об этом   сообщила пресс-службе "Укрзализныци".

Этот поезд разгрузит наиболее востребованные международные маршруты УЗ и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе и поездов в направлении:

  • Вена (путешествие продлится менее 3 часов);
  • Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха;
  • Румыния, Словения и другие европейские страны.

"Еще одно из весомых преимуществ этого поезда: удобные и привычные для украинских пассажиров спальные вагоны (купе и люкс): никаких трехъярусных купе, достаточно места для багажа и комфортной поездки", — подчеркнули в "Укрзализныце".

Расписание и стоимость билетов

  • Отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00.
  • В обратном направлении: отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.

Стоимость билета в купейном вагоне составляет 2800 грн.

Билеты можно приобрести в приложении и на сайте "Укрзализныци".

Фото 2 — "Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый поезд Киев – Будапешт

Новые международные маршруты

" Укрзализныця " назначает дополнительные поезда №765/766 – 865/866 по маршруту Варшава – Рава-Русская – Львов и добавляет сообщение с Черновцами. Также с 15 декабря будет курсировать новый маршрут из Львова в Кишинев .

Также "Укрзализныця" вместе со словацкими коллегами с 15 декабря   открывает новый маршрут в Братиславу

Кроме того, "Укрзализныця" изменяет продолжительность маршрута   из Киева в Вену Он станет на три часа быстрее и получит +70% мест благодаря дополнительному вагону.

Автор:
Светлана Манько