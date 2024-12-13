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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый поезд Киев – Будапешт
С 15 декабря " Укрзализныця " запускает новый поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт. Билеты можно приобрести в приложении и на сайте компании.
Об этом сообщила пресс-службе "Укрзализныци".
Этот поезд разгрузит наиболее востребованные международные маршруты УЗ и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе и поездов в направлении:
- Вена (путешествие продлится менее 3 часов);
- Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха;
- Румыния, Словения и другие европейские страны.
"Еще одно из весомых преимуществ этого поезда: удобные и привычные для украинских пассажиров спальные вагоны (купе и люкс): никаких трехъярусных купе, достаточно места для багажа и комфортной поездки", — подчеркнули в "Укрзализныце".
Расписание и стоимость билетов
- Отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00.
- В обратном направлении: отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.
Стоимость билета в купейном вагоне составляет 2800 грн.
Билеты можно приобрести в приложении и на сайте "Укрзализныци".
Новые международные маршруты
" Укрзализныця " назначает дополнительные поезда №765/766 – 865/866 по маршруту Варшава – Рава-Русская – Львов и добавляет сообщение с Черновцами. Также с 15 декабря будет курсировать новый маршрут из Львова в Кишинев .
Также "Укрзализныця" вместе со словацкими коллегами с 15 декабря открывает новый маршрут в Братиславу
Кроме того, "Укрзализныця" изменяет продолжительность маршрута из Киева в Вену Он станет на три часа быстрее и получит +70% мест благодаря дополнительному вагону.