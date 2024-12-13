"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый поезд Киев – Будапешт

С 15 декабря " Укрзализныця " запускает новый поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт. Билеты можно приобрести в приложении и на сайте компании.

Об этом сообщила пресс-службе "Укрзализныци".

Этот поезд разгрузит наиболее востребованные международные маршруты УЗ и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе и поездов в направлении:

Вена (путешествие продлится менее 3 часов);

Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха;

Румыния, Словения и другие европейские страны.

"Еще одно из весомых преимуществ этого поезда: удобные и привычные для украинских пассажиров спальные вагоны (купе и люкс): никаких трехъярусных купе, достаточно места для багажа и комфортной поездки", — подчеркнули в "Укрзализныце".

Расписание и стоимость билетов

Отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00.

В обратном направлении: отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.

Стоимость билета в купейном вагоне составляет 2800 грн.

Билеты можно приобрести в приложении и на сайте "Укрзализныци".

Новые международные маршруты

" Укрзализныця " назначает дополнительные поезда №765/766 – 865/866 по маршруту Варшава – Рава-Русская – Львов и добавляет сообщение с Черновцами. Также с 15 декабря будет курсировать новый маршрут из Львова в Кишинев .

Также "Укрзализныця" вместе со словацкими коллегами с 15 декабря открывает новый маршрут в Братиславу

Кроме того, "Укрзализныця" изменяет продолжительность маршрута из Киева в Вену Он станет на три часа быстрее и получит +70% мест благодаря дополнительному вагону.