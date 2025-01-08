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86% ж/д билетов пассажиры покупают онлайн
По итогам 2024 года 86% железнодорожных билетов на поезда " Укрзализныци " пассажиры покупали онлайн.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что процент приобретенных онлайн билетов постоянно растет при всем:
- ▪️2021 — 68%;
- 2022 — 73%;
- 2023 — 80%;
- 2024 – 86%.
Также постепенно растет и доля билетов, приобретенных через приложение "Укрзализныци". Как отмечают в компании, в 2024 году 46% билетов покупались через приложение, а годом ранее этот показатель составлял всего 28%.
Кроме того, за 2024 год количество билетов, которые пользователи онлайн покупают для перевозки своих животных, выросло более чем вдвое по сравнению с 2023 годом — 142 тысячи билетов против 64 тысяч.
Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России. В 2024 году железная дорога перевезла 57,2 миллионов пассажиров в далеком и пригородном сообщении.
Заметим, для путешествий по внутренним рейсам билеты можно иметь в электронном виде, однако для рейсов в Австрию и Венгрию обязательно нужно иметь печатную версию.
Все детали о датах открытия продажи билетов на поезда внутреннего и международного сообщения, читайте по ссылке.