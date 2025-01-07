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Сколько пассажиров довольны услугами "Укрзализныци": результаты опроса

Укрзализныця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

По результатам опроса 67% пассажиров остались довольны услугами " Укрзализныця " в 2024 году. Это на 4% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что оценка уровня удовлетворенности услугами (NPS) пассажирских перевозок в дальнем сообщении по итогам 2024 года производилась через приложение "Укрзализныци".

Пассажиры, купившие билет в приложении, по завершении поездки получают push-уведомление с просьбой оценить поездку и, по желанию, оставить отзыв.

Как подчеркнули в УЗ, показатель удовлетворенности прошедшими поездками в году вырос на 4% по сравнению с 2023 годом.

Самый высокий уровень удовлетворенности поездками в 2024 году зафиксирован среди пассажиров:

  • детских вагонов — 94%;
  • женских вагонов — 83%.

Позитивные впечатления и высокие оценки также приходят от пассажиров, путешествующих в модернизированных плацкартных вагонах.

"Полученные через приложение и другие каналы обратной связи оценки, отзывы и обращения прорабатываются Укрзализныцей для выявления текущих проблем и дальнейшего улучшения качества услуг и сервисов", — отметили в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России. В 2024 году железная дорога перевезла 57,2 миллионов пассажиров в далеком и пригородном сообщении.

Автор:
Светлана Манько