Внаслідок атаки РФ у Києві пошкоджено книгарню-кав'ярню Readeat

У ніч на четвер, 28 серпня, російська атака пошкодила книгарню-кав'ярню Readeat, що розташована на вулиці Антоновича в Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомили на сторінці книгарні в Facebook.

"Цієї ночі ворожа атака зачепила і нашу книгарню-кавʼярню Readeat на Антоновича. Ми отримали пошкодження — розбиті двері, та найголовніше — усі працівники цілі. Книжки також не постраждали", — йдеться в дописі.

У Readeat наголосили, що попри обстріл, "культура важлива й незламна, як би ворог не намагався її знищити".

Наразі заклад тимчасово зачинений. Співробітники прибирають наслідки атаки, щоб незабаром відновити роботу. Про час відкриття книгарні обіцяють повідомити додатково.

Атака на Київ 28 серпня

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 14 загиблих.

Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві.

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

